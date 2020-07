Digitalización: empresas enfrentan retos para desarrollar tecnología propia

La capacidad de una empresa para desarrollar tecnología propia es clave en la nueva era de la digitalización de los negocios, la cual si bien comenzó desde hace años, fue acelerada por la pandemia de Covid-19, coinciden especialistas.

El primer paso para lo anterior es identificar la estrategia del negocio y cómo puede ser respaldada por la tecnología; tras ello, la empresa debe analizar si desarrolla por ella misma las soluciones que requiere y si tiene en su equipo las competencias necesarias para lograrlo.

Mois Cherem, CEO del centro de educación de tecnológica Bedu, consideró en entrevista que las empresas deben trabajar de la mano con expertos en tecnología, de preferencia al interior de la organización, y no solamente a decir “voy a salir a comprar soluciones”.

“Ahí es donde vemos que sí hay una carencia importante en las empresas”, afirmó el ejecutivo. “Algo que es más o menos frecuente en México es que las áreas de tecnología se dedican justo a comprar tecnologías como grandes monolitos en vez de crear tecnología y eso muchas veces tiene una incidencia en la satisfacción del usuario”.

Desde el lado del usuario o cliente, agregó, hay cada vez más exigencia para que las soluciones tecnológicas de las empresas, ya sea una app, una página o una tienda en línea, sean fáciles de usar y funcionen bien.

“Cuando algo no sale bien, nuestro nivel de frustración es muy alto, ‘¿oye, cómo que esto no se puede, cómo que la aplicación se cayó, cómo que perdí toda la información y tengo que volver a poner datos?”, dijo Cherem.

En ese sentido, advirtió que un perfil laboral escaso en el país es el de director de tecnología o CTO (Chief Technology Officer), pues muchas de las personas que tienen ese título tienen más experiencia en la gestión de contratos que en la creación.

“Para mí un equipo de tecnología que no puede crear es un equipo deficiente. Nos ha tocado, por ejemplo, ver instituciones grandes que uno esperaría ‘oye, pues en el sector en el que están claro que tienen que tener a gente de tecnología’ y que nos digan ‘oye, no tenemos a nadie en el equipo que haya creado tecnología en los últimos cinco años, todo se manda a tercerización o a consultoras’ (no está bien) y eso ve cuando interactúas con esa empresa, tú como usuario no te sabes esa historia pero sí sabes que algo está mal, saben que las cosas no fluyen como deberían”, narró el CEO.

“Desde un punto de vista estratégica, que la empresa deje ese conocimiento en terceros en lugar de en casa es una estrategia que a lo mejor hace 10 o 15 años funcionaba, pero ahorita yo creo que sí es una estrategia perdedora”, agregó.

Madurez digital en las empresas

Por separado, Ramón González Cambray, experto en transformación digital y director de los programas de MBA y Executive Education de la Universitat Oberta de Catalunya, afirmó que la tecnología debe ir siempre alineada a los objetivos de la empresa.

Para él, la decisión de desarrollar tecnología propia al interior de una empresa se debe tomar luego de hacer un diagnóstico sobre la madurez digital de la organización y un “mapa de ruta” para saber a dónde se quiere llegar.

“Para tomar la decisión de si la tecnología hay que subcontrartarla o hay que internalizarla es clave hacer este análisis previo para saber la situación de partida”, afirmó en entrevista.

Para determinar la madurez digital de cada empresa existen diferentes metodologías que arrojan un índice y se deben considerar al menos cinco factores: estrategia, cliente, tecnología, operaciones y cultura de empresa.

En un análisis que hizo el académico sobre la digitalización de empresas en México −país al que ve bien posicionado en el área−, los sectores que más están avanzando son la industria de alimentos y bebidas, así como el cafetalero, en especial las pymes.

Asimismo, González Cambray refirió que de acuerdo con un estudio de la consultora IDC, 23% de las empresas mexicanas ya han iniciado procesos de transformación digital, 33% se mantiene a la expectativa de iniciarlo ya.

En este marco, agregó que también están apostando por la digitalización las compañías mexicanas de e-commerce, comercio minorista, bienes de consumo masivo y la industria farmacéutica; en contraste, el sector al que le cuesta más avanzar es el manufacturero.

