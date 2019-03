Transparencia insta a fiscalía informar sobre fosas clandestinas

Notimex; El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) ordenó a la Fiscalía General de la República (FGR), dar a conocer la dirección y el lugar exacto de las fosas clandestinas encontradas en la Ciudad de México de 1998 al 15 de noviembre de 2018.

En la sesión del pleno, el comisionado Óscar Mauricio Guerra Ford informó que un particular solicitó la fecha y domicilio exactos, estado de los cuerpos o restos, sexo, si había niños, si fueron identificados, si se realizaron pruebas de ADN y si los restos fueron entregados a sus familias.

También, la ubicación de los cuerpos o restos y el número de averiguación previa o carpeta de investigación.

En respuesta, la FGR informó que la Dirección General de Especialidades Médico Forenses sólo localizó información estadística en la capital de 2008 a 2014, desglosada por fecha, estado, municipio/localidad, fosas, cuerpos y sexo.

Por ello, la parte recurrente se inconformó porque no se entregó la información completa, ya que faltó el nivel de detalle solicitado como la dirección y el lugar exacto de las fosas clandestinas encontradas en la Ciudad de México y los datos de los años 2015, 2016, 2017 y 2018.

“En México a estas alturas, es increíble que no se pueda conocer el número de fosas clandestinas y no tener la información. En términos de derechos humanos es terrible que las autoridades competentes no cuenten con datos, principalmente para los familiares de las víctimas “, subrayó el comisionado Guerra Ford en un comunicado del Inai.

En el análisis del caso, Guerra Ford destacó que en la Ciudad de México se debe contar con la información completa de todo tipo de delitos y, por eso lamentó que aparte de estos terribles acontecimientos que suceden en México de forma cotidiana, no se tenga la investigación final.

Derivado de esta situación y por unanimidad del pleno del Inai determinó modificar la respuesta de la FGR, y le instruyó a hacer una nueva búsqueda en la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales; la de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad y la Coordinación de Planeación, Desarrollo e Innovación Institucional, para informar la dirección y el lugar exacto de las fosas clandestinas en la Ciudad de México.