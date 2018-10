Tras caso Yogome, emprendedores van por mayor transparencia

A finales de la semana pasada se consolidó una noticia que muy pocos, sino es que prácticamente nadie, hubiese esperado: Yogome, una de las startups más exitosas y de mayor crecimiento en México, cerró sus puertas de manera abrupta.

La razón del fin de la compañía, enfocada en el desarrollo de videojuegos educativos, y que desde su inicio hasta la fecha había logrado levantar capital por más de 30 millones de dólares (mdd), fue un presunto fraude por parte de de su CEO y fundador, Manolo Díaz.

Así lo mencionó al momento de revelar a sus trabajadores el cierre de la compañía, John McIntire, quien se desempeñaba como chairman de la empresa y quien se encargó de encabezar el proceso de clausura de la misma.

El hecho generó un momento incierto para este ecosistema en crecimiento, en especial para los emprendedores, quienes si bien no consideran que este caso evite que los inversionistas lleven su dinero a proyectos mexicanos, sí consideran que los llama principalmente a el reto de un tema muy particular: la transparencia.

Así lo comentaron distintos emprendedores, principalmente del ámbito tecnológico, a Forbes México, quienes pusieron énfasis en la importancia de este tema para poder continuar con el buen momento que hasta ahora ha tenido el ecosistema

Ganar confianza

“La industria de los fondos se basa en la confianza y en los patrones, algo que hoy necesitamos recuperar ya que Yogome era considerado un referente en tecnología y emprendimiento por el capital que había levantado en tiempo récord. Inclusive me tocó conocer fondos de inversión que usaban a la compañía como ejemplo de éxito”, explica Karlo Valentín, fundador de Klustera.

Mayor apertura

“En México existen compañías y fundadores con enorme pasión y las motivaciones correctas para crecer. Este caso no refleja la cultura de esos emprendedores. No es momento para desacelerar el gran momento que hay en la región, si no acelerarlo con un enfoque en apertura y transparencia, esa que le exigimos mucho al sector público, y no es tan fácil de lograr”, advierte Juan Pablo Escobar, CEO de Cívica Digital.

Mecanismos contra abusos

“El boom del emprendimiento en México ha abierto la puerta a todo tipo de jugadores, entre ellos a emprendedores que quieren aprovecharse del momento y fondos que solo quieren aprovecharse de emprendedores. El caso de Yogome nos tiene que servir a todos para estar más alertas y generar mecanismos e instrumentos legales para evitar que se repitan estas situaciones”, dice Luis Fernando Montes de Oca, fundador de Laudrive.

Mejores inversión

“Lo correcto, y asumiendo que sí fue un fraude, es que se tomen cartas en el asunto y se lleven hasta sus máximas consecuencias. El Venture Capital no va a desaparecer, México sigue siendo un mercado muy atractivo, y aunque esto parezca un golpe fuerte a corto plazo, a largo plazo nos ayudará a crear instituciones más fuertes, así como para mejorar los procesos de inversión”, detalla Joan Segura, CEO de Play Business.

Claridad sobre la compañía

“Los reportes mensuales para accionistas, directivos e inversionistas son clave para tener una visibilidad clara sobre la salud financiera de la compañía. En Homie uno de nuestros socios, MD Partners, nos apoya con el desarrollo y planificación financiera y siendo un tercero agrega transparencia y calidad a los números”, expone Jordi Greenham, CEO de Homie.

