¿Tu empresa hace sentir bien a sus colaboradores? Si no, pagarás un alto costo

Otorgar mayores beneficios de salud a los colaboradores marca la diferencia entre querer renunciar o no a un trabajo. De los empleados que tienen acceso a 10 o más beneficios (como cobertura médica, seguro de vida y asesoramiento en salud mental), el 82% dice que no cambiaría su empleo, mientras que 58% de los que tienen acceso a solo un beneficio hoy piensa en buscar otra oferta laboral, según el informe Health on Demand 2023 de la consultora Mercer Marsh Beneficios.

Si el bienestar en las organizaciones se compara con un semáforo, la mayoría de las empresas en México estarían en luz amarilla, una fase de sensibilización sobre por qué es importante ayudar a las personas a sentirse bien, explica Mauricio Reynoso, director general de la Asociación Mexicana en Dirección de Recursos Humanos (Amedirh), en entrevista para Forbes México.

“Esto se traduce en políticas de cuidado físico, prácticas para mejorar la nutrición y la salud mental. Todas a nivel de entender por qué es valioso cuidar de las personas, el desafío es ser una empresa madura en promover el bienestar en formas más creativas y en las que el líder participa activamente”, asegura el director.

Te puede interesar: 4 consejos de Harvard para tener una buena salud mental

A los colaboradores les “urge” avanzar más rápido en incorporar formatos variados de bienestar, pues consideran que la dinámica laboral pospandemia es “excesiva”. Las nuevas formas de trabajo han impactado al grado que 60% de la población trabajadora en México dice laborar sintiéndose mal físicamente, 52% mal mentalmente y 47% se siente estresado por la vida cotidiana, refiere el informe de Mercer Marsh Beneficios.

Planes de bienestar personalizados

Mauricio Reynoso explica que un riesgo latente es pasar al “semáforo rojo”, nivel en el que la empresa, por la presión de lograr resultados y mantenerse, pierda lo ganado tras la crisis de salud. Una vía para frenar esa posibilidad es identificar el costo en productividad, clima laboral y salud derivados de acontecimientos que afecten directamente al colaborador y que, al no ser tratados con una estrategia de bienestar, representen un alto riesgo.

“Hay que mapear dónde están esos eventos y personalizar incluyendo a los jefes en esos planes de salud”, dice el director.

También lee: Crean software para predecir crisis de salud mental en trabajadores

Por ejemplo, los baby boomer consideran generacionalmente la violencia entre jefe y colaborador el mayor riesgo en las relaciones en el trabajo en la actualidad, mientras que los millenials ven el mayor problema en las interferencias en la relación trabajo-familia.

Con la intención de reconocer a las organizaciones que sí identifican y aplican prácticas de bienestar personalizadas, el Instituto de Ciencias del Bienestar Integral Tecmilenio, Amedirh y Forbes México continúan su convocatoria para reconocer a las empresas que fundamentan su estrategia de negocios en el bienestar de los colaboradores.

Las organizaciones participantes en este listado son evaluadas en cuatro dimensiones que inciden en el bienestar de los colaboradores mexicanos, las cuales forman el acrónimo BEAT.

A partir de estas dimensiones, el Instituto de Ciencias del Bienestar Integral Tecmilenio creó el Índice de Bienestar General. Los resultados de este índice se obtienen mediante la aplicación de un cuestionario a colaboradores y de evidencia recabada de prácticas y programas aplicados dentro de las empresas para promover el bienestar. Las organizaciones que cumplen con todos los requisitos obtienen la certificación Factor Wellbeing

Para participar accede y llena en su totalidad este cuestionario