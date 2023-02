Was Co México transforma los residuos mineros en el nuevo cemento

La ciudad de Monterrey, al igual que otras ciudades mexicanas sufre de importantes niveles de contaminación debido a emisiones generadas por la industria, vehículos automotores, diversas actividades y servicios, y también por la propia erosión del suelo.

Este escenario no pasó desapercibido por Walter Mata, Fabián Rodríguez, Ricardo Terrazas y Alberto Hernández, fundadores de Was Co México. “Yo me considero ambientalista, amante de la naturaleza […] Además, mi hermano menor y yo llegábamos a tener alergias a causa de estos problemas (la contaminación)”, dice Walter en entrevista para Forbes México. Después de realizar diversas investigaciones, él y su equipo encontraron que la industria de la construcción provoca, en sus diferentes etapas, altos niveles de contaminación: “Desde las minas, hasta las cementeras, y la misma producción de otro tipo de materiales”.

Was Co:

Equipo: Walter Mata, Fabián Rodríguez, Ricardo Terrazas y Alberto Hernández

Fecha de fundación: 2021

Facturación 2022: 3 MDP

Expectativa de facturación 2023: 30 MDP

Colaboradores: 15

Sitio web: wascompany.com

Esto fue lo que motivó a este equipo emprendedor a crear materiales para sustituir a los convencionales. Comenzaron a utilizar plástico reciclado, con lo que lograron hacer cimbras de contacto (especie de contenedores para confinar el concreto). También encontraron otros materiales para ser utilizados como plafones, muros divisorios y material para fachada.

“Desde un principio, mi objetivo era sustituir el cemento y el concreto, porque sabíamos que es el material que más afectaba la salud”. Así que comenzaron a trabajar con la empresa cementera Holcim –con quien participaron en su programa Aceleración Global–, para desarrollar y diseñar un sustituto de cemento y concreto: “Estamos por validar la creación de un nuevo cemento a partir de residuos mineros”.

La empresa ha participado en proyectos en Chihuahua, en Monterrey y Estado de México –en estos dos últimos puntos tienen plantas de producción–. También participarán como proveedores de materiales en el Estadio Sostenible de Yucatán. Planean expandir operaciones –en una segunda fase– a Estados Unidos y Sudamérica. Entre los planes de esta empresa están invertir en infraestructura para incrementar su producción y continuar con el registro de patentes –durante el presente año podrían registrar tres más–. También pondrán a la venta un nuevo material cementante y están por concluir su primer prototipo de vivienda social utilizando sus materiales. Continuarán con su proceso de levantamiento de capital por hasta 5 mdd.