4 formas de hacer que tu aguinaldo rinda al máximo

¡Me encanta diciembre!: la comida, el ambiente y claro, el aguinaldo.

El dinero del aguinaldo hay que saberlo administrar. No te preocupes, no quiero decir que no puedas gastarlo en gustos personales (pero solo una parte eh); toma conciencia, piensa en la mejor manera gastarlo y beneficiarte en el futuro.

Para ayudarte con eso, te voy a dar cuatro consejos. No obstante, primero debes saber que tu empresa o centro de trabajo tiene que darte aguinaldo por ley. Si eres empleado del sector gubernamental, el aguinaldo deberá ser lo proporcional a 40 días de salario y podrá pagarse en dos exhibiciones. La primera parte debió pagarse antes del 8 de noviembre del año en curso y el segundo pago, correspondiente al 50% o 20 días, se paga a más tardar el 15 de enero de 2022.

Por otro lado, si eres empleado del sector privado por ley debes de recibir mínimo 15 días de aguinaldo antes del 20 de diciembre, este también puede ser dividido en dos pagos.

Ahora sí, aquí mis cuatro consejos: Trata de comenzar el año nuevo sin ninguna deuda. Toma en cuenta que, aunque tal vez el monto que recibas de aguinaldo no sea suficiente para liquidar el total de tus deudas, sí puedes reducirlas, sobre todo si pagas aquellas cuya tasa de interés sea más alta. Es importante saber que hay que pagar al menos el mínimo en todos los créditos. Si tienes un crédito hipotecario, trata de realizar abonos a capital pues, a largo plazo, eso hará que pagues menos intereses durante la vida de tu hipoteca,

Para dormir mejor, con tranquilidad, comienza a ahorrar, construye o aumenta tu fondo de emergencias.

Si después de haber pagado tus deudas y destinar algo al ahorro te sobra dinero, invierte. Por ejemplo, puedes hacer una aportación adicional para tu fondo para el retiro, también puedes invertir en ti aprendiendo un nuevo idioma o habilidad.

Por último, si vas a utilizar tu dinero para comprar algo que te desees o te haga falta (como un seguro), ¡adelante! Pero siempre con responsabilidad.

En cuanto a los regalos navideños o de Reyes, evita las compras de último momento y comienza a realizarlos desde ya, o bien, espera a las rebajas después de Navidad, año nuevo y Reyes.

Recuerda que siempre es recomendable comparar antes de comprar y adquirir aquello que realmente podamos pagar sin problema.

