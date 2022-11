Visión, arrojo y mucho rap: así es el ‘Espíritu Inconforme’ de Gera Mx

La campaña internacional “Never Stop, Never Settle” de Hennessey llegó a México bajo el concepto “Espíritu Inconforme” para celebrar a todos los talentos y orgullos nacionales que trascienden los estándares tradicionales del “deber ser” para hacer posible su propia visión de cara a una trayectoria auténtica y exitosa.

Es así como, entre los talentos seleccionados por Hennessey destaca el nombre de un creador musical que ha logrado fusionar su filosofía artística con grandes emprendimientos de la industria del entretenimiento: Gera Mx.

Gera Mx, rapero y empresario mexicano, habló en exclusiva con Forbes México para celebrar una trayectoria que al día de hoy suma más de 10 años creando una identidad propia y auténtica, lo que le ha permitido alcanzar colaboraciones musicales con importantes figuras de la industria musical, así como consolidar su propia línea de ropa -444- y el sello discográfico, Rich Vagos.

“Para mí es genial ser un “Espíritu Inconforme”, de Hennessey. He trabajado mucho en mi carrera como artista con el doble de esfuerzo para formar mi empresa, Rich Vagos. Para lograrlo me empapé de toda la industria musical, el ambiente y el publishing. Fue como estudiar una carrera desde cero sin descuidar mi arte. Creo que por eso encajé en el perfil de Hennessey.

Supe que podía dar más. Quise fundir mis años de carrera como rapero para apoyar a más chicos a difundir sus ideas a través de contratos y proyectos donde pudieran codirigir. Todo eso me ayudó a expandir Rich Vagos como un proyecto que nunca muera, el día que yo muera se acabó Gera, pero la imagen del proyecto podría ser eterna si lo hago de manera correcta, sin tiempo de caducidad”, expresó el cantante en entrevista.

En palabras de Gera MX, las cualidades que le determinan como un “Espíritu Inconforme” trascienden las expectativas de la fama para enfocarse, de manera genuina, en la esencia que sostiene al proyecto estrella, Rich Vagos.

“Mientras tenga energía, lo seguiré haciendo. Soy un alma y una persona inconforme con lo que pasa alrededor. Hay muchas cosas de la industria que me gustan y otras que no. Siempre estoy peleando por mi nombre y mi puesto, desde mi lugar, en mi trinchera y con mi estilo. Trato de ser más feliz que famoso. No estoy en el ojo del huracán. Soy muy malo para la ‘famoseada’ y para lo que te mantiene dentro de la industria, pero soy muy bueno haciendo lo mío y eso me mantiene siendo el Gera Mx. Mientras mis amigos y familia digan que está bien, lo seguiré haciendo de esa manera.

Rich Vagos me ha permitido capitalizar y seleccionar mis talentos con mi propio dinero. En lugar de gastarlo en casas y coches, lo invertí en más artistas y eso mismo empezó a retribuir y ya no paró. Fue la manera que encontré, siendo Gera MX, para crecer nuestro proyecto”, expresó.

Una discografía compuesta por seis álbumes desde 2014 e importantes colaboraciones en la industria, Gera Mx deja en claro que está listo para posicionarse como un “Espíritu Inconforme”, inspirado por un aire de flexibilidad en cada proyecto con los artistas que confían en Rich Vagos.

“También soy artista, es por eso que trato a mis artísticas como me hubiera gustado que en su momento me trataran a mí. Eso me define y me permite ganar la confianza y lealtad de los chicos con quienes trabajo, con quienes estoy creciendo a modo de sello de garantía”, señaló. La trayectoria artística y empresarial de Gera Mx hacen de él una figura reconocida por Hennessy para poner en alto la visión de los mexicanos que se caracterizan por desafiar la adversidad bajo sus propias reglas, y así, forjar un camino al éxito único y auténtico.

Entrevista y texto por: Jessica Martínez