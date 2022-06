Sin miedo a Oxxo; Círculo K va por 600 nuevas tiendas en México

En el mercado de tiendas de conveniencia, la lucha más que por volumen es en cada esquina, por eso a Círculo K no le preocupa mucho competir con una cadena del tamaño de Oxxo; de hecho, tiene un gran apetito por seguir creciendo en los próximos 5 años y buscará crecer hasta 50% el número de sus sucursales en México, lo que representaría 600 unidades nuevas.

El director de Administración y Finanzas de la compañía, Eutimio Rocha Limón, señaló que, en promedio, la inversión por tienda oscila entre 2.5 y 3 millones de pesos, dependiendo del metraje y la zona, ya que no es lo mismo invertir en Polanco que en León.

“Estuvimos ahí sobreviviendo (en la pandemia), pero sí dio oportunidad para repensar todas las cosas administrativas, operativas, ya después con toda la movilidad al 100% definitivamente nos ha impactado favorablemente y hoy traemos un apetito de expansión de al menos 120 puntos de venta por año, por los próximos 4 o 5 años”, afirmó.

Rocha Limón precisó que en la actualidad Círculo K cuenta con alrededor de 1,200 tiendas, bajo las marcas Círculo K, Circle K o Tiendas Extra, con presencia en 29 ciudades en 25 entidades del país, desde Los Cabos hasta Cancún, aunque no operan en algunos estados por razones de logística operativa.

Para concretar su plan de expansión, la cadena de conveniencia sumaría en estos 5 años 600 nuevas unidades, 50% más de las actuales, lo que representaría inversiones entre 1,500 y 1,800 millones de pesos, aproximadamente de 300 a 360 anualmente.

En este sentido, dijo que como parte del “gran apetito” que tienen para seguir creciendo, buscarán hacer un refinanciamiento a finales de agosto o septiembre, por 1,500 millones de pesos; una parte será para refinanciar la deuda actual de la compañía y otra para capital de trabajo, así como expansión.

El director de Administración y Finanzas de la compañía destacó que con Oxxo, la cadena de tiendas más grande del país, con más de 20,000 unidades, la competencia es esquina con esquina y no a nivel general.

Recuperación tras pandemia e inflación

Eutimio Rocha comentó que a pesar de que muchos creyeron que la pandemia los ayudó por ser considerados una actividad esencial, fue todo lo contrario, ya que buena parte de su negocio se basa en la gente que está en la calle y las compras de oportunidad; no obstante, ya se recuperaron y rebasaron los números de 2019.

De hecho, el directivo de la empresa aseguró que en que cuando estaba en su en su periodo más fuerte la contingencia, las compras de los consumidores en el país se concentraron en las grandes cadenas de supermercado.

Según datos financieros de la empresa, tan solo en el primer trimestre del año, sus ingresos ascendieron a 2,705 millones de pesos, lo que representó un crecimiento de 24% contra el mismo periodo del año pasado.

La empresa indica que su negocio de conveniencia, que representa el 70% del total de ingresos, tuvo un incremento del 24% respecto, lo cual continuó con una recuperación a pesar de aún enfrentar ciertas restricciones de operación y apoyado con el incremento de tráfico en las tiendas que ha mostrado una trayectoria ascendente.

Mientras, la venta de combustible, que representa el 30% del total de ingresos, tuvo un incremento del 27% respecto a los primeros 3 meses del 2021.

La calificadora Fitch espera que en 2022 los ingresos totales de la empresa aumenten 10.1%; la agencia prevé que las ventas de las tiendas de conveniencia se incrementen alrededor de 11% y que las ventas del negocio de gasolina crezcan aproximadamente 7%.

“Para 2022, Fitch incorpora que el incremento en rentabilidad de las tiendas de conveniencia esté además impulsado por los beneficios relacionado al acuerdo comercial negociado con uno de sus principales proveedores”, precisa la firma.

Respecto al impacto de la inflación y alza de precios, el directivo expuso que han sido favorecidos por este fenómeno; ya que el ticket se ha elevado, pero la gente sigue comprando cerveza y cigarros; además, las transacciones se han incrementado, ya que la gente hace más compras, pero más pequeñas.

“Nosotros somos el último eslabón de la cadena, cuando tienes un tema de escasez económica, el que va al Costco ya no compra su 24 y se va a Walmart por un 12, el cliente habitual de Walmart quizá ya no le alcanza para su 12 y va a una de nuestras tiendas, pero solo compra una al día. Nosotros ganamos en tema de inflación porque la gente, en su mente está el no comprar tanto e impacta de forma favorable”, indicó el directivo.

