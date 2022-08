Cómo pedir crédito, de forma segura, para pagar el regreso a clases

Se acabaron las vacaciones, tal vez gastaste de más o no saliste porque la situación económica no era favorable. El resultado es que desafortunadamente no te alcanza para pagar de contado los gastos relacionados con el regreso a clases y por casualidad te encuentras un crédito exprés al que puedes acceder sin tener que comprobar ingresos y sin mayores requisitos, todo en línea o a través de una aplicación para teléfonos móviles.

¡Qué tentador! Pero cuidado, esos créditos informales de dizque empresas no reguladas ni supervisadas por las autoridades financieras mexicanas resultan ser caros y peligrosos.

Si necesitas financiamiento para afrontar el próximo regreso a clases, antes de solicitar un préstamo haz tu presupuesto para determinar qué monto puedes destinar al mes para buscar un crédito –en empresas formales, legalmente constituidas y reguladas– que se ajuste a este y así poder cumplir puntualmente con el pago. Todo estará bien mientras procures pagar, por lo menos, el mínimo y hacerlo a tiempo. Define si te conviene pagar a meses sin intereses o mejor un préstamo personal o de nómina.

¿Te perdiste este texto de Wolfgang Erhardt?: Buró de Crédito no es un ente del Estado: la realidad detrás de 7 mitos

Si decides entrarle al crédito informal, no regulado, ¡aguas!…Normalmente se te pide un porcentaje de depósito por conceptos de gestoría, gastos de administración, o como garantía. Ya realizado el depósito, la supuesta empresa alega que el crédito está en proceso de autorización sin llegar a su entrega final. A veces dicen que el crédito no procedió y que el depósito no puede devolverse, o bien, cambian de ubicación y desaparecen. Como cliente pierdes así de fácil el dinero que les depositaste.

En el caso de las aplicaciones móviles ten cuidado respecto a qué tipo de permisos les estás brindando, no vaya a ser que te bajen tu información personal, fotografías, videos u otros datos.

Si quieres estar seguro de que estás visitando una empresa legítima, busca su registro ante la CONDUSEF, en esa página también hay un comparador de créditos para que te des una idea de la oferta que hay en el mercado.

Recuerda no dejarte engañar por la aparente rapidez y facilidad para el otorgamiento de un crédito. No entregues documentos personales, ni llenes solicitudes en línea, si no estás seguro de que sea una empresa seria; podrían robarte tu identidad, tu dinero y tu información.

Una opción más puede ser acudir a una casa de empeño, pero verifica primero que se encuentre debidamente registrada en el Registro Público de Casas de Empeño de la Profeco

Una vez hecho esto, compara en varios lugares el monto que te prestarían y la tasa de interés.

No te vayas sin ver: El empeño, ¿qué es, cómo funciona y qué precauciones tener?

Ahora sí ya estás listo para surtir la lista de la escuela sin exponerte a fraudes. Para gastar menos, haz un listado de lo que necesitas adquirir y revisa el inventario de los útiles, ropa y equipo escolar que ya tienes. Compara luego el precio y la calidad de las cosas que necesites en varias tiendas para elegir lo mejor al mejor precio.

Wolfgang Erhardt es vocero nacional de Buró de Crédito, vocero de la Asociación Latinoamericana y del Caribe de Burós de Crédito, y autor del libro “¡Quiero un crédito! Cómo obtenerlo y conservarlo”.

Twitter: @WolfgangErhardt

LinkedIn: Wolfgang Erhardt

Las opiniones expresadas son sólo responsabilidad de sus autores y son completamente independientes de la postura y la línea editorial de Forbes México.