Confidencias | Pese a temores por TLCAN, Home Depot abrirá tiendas en México

F

irmaron un convenio a principios de semana que pocos registraron. Nos confirman que las Secretarías de Turismo y del Trabajo y Previsión Social concretaron un acuerdo que llevó por nombre “Conéctate al Turismo-Talento Humano. Lo mejor de México somos los mexicanos”. Pues resulta que GINgroup, una de las empresas líderes de capital humano en México, apenas se enteró de la iniciativa y vio la forma de sumarse. El objetivo de la firma que preside Raúl Beyruti, nos dicen de primera mano, es lograr que el sector turístico pueda colocar a colaboradores de manera más eficiente y disminuir la alta tasa de rotación que impera en este sector para que, literal, los empleados no se les vayan de vacaciones ‘permanentes’.

O

ro molido para los amantes del futbol y la alta relojería será la presentación en México del Big Bang Referee 2018, reloj de Hublot conmemorativo al mundial de futbol de Rusia que solo ha sido presentado en Baselworld, la feria relojera más importante del mundo que se realiza cada año en Suiza. La presentación del reloj en México vendrá acompañada de dos anuncios relevantes: el nombre del que será el nuevo embajador de la marca durante la Copa Mundial (quien, por cierto, será un seleccionado mexicano que juega en el extranjero) y el número de relojes que podrían lanzarse a la venta próximamente en el mercado mexicano.

R

equieren tanto una plataforma política o una marca, cuando se trata de posicionarlas a través de medios digitales, de reglas que para generar un mensaje exitoso son muy similares. Expertos en publicidad nos detallan que las actividades de los políticos mexicanos en las actuales campañas han sido el perfecto ejemplo de lo que no debe hacerse en marketing digital, empezando por la sobreexposición de los candidatos que a más de cinco semanas de que concluyan las elecciones ya cansó al electorado.

B

astante ocupados han estado en las oficinas de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los usuarios de Servicios Financieros (Condusef) en donde no cesan las denuncias y reclamaciones en materia de seguros de autos y de vida. La Comisión que dirige Mario Alberto Di Costanzo Armenta, registró en 2017 un total de 42,901 reclamaciones en materia de seguros, lo que significó un incremento del 15% con respecto a 2016. Las reclamaciones equivalen a que la Condusef atendió 6 de cada 10 de las presentadas al sector. Las reclamaciones por siniestros de autos asegurados representaron 42%, siguiéndole seguros de vida con 38% y gastos médicos mayores con 6%.

E

n las horas recientes Pemex ha presentado una nueva subasta de capacidad en terminales de almacenamiento y ductos para combustibles, como parte de sus esfuerzos por cerrar los pendientes energéticos tras la reforma. La subasta anterior quedó desierta. Uno de los principales problemas es la capacidad que ofertan, muy reducida para las necesidades de las empresas privadas. Entre el 11 de junio y el 9 de julio, sabremos si las nuevas propuestas resultaron atractivas para la iniciativa privada… o no.

S

in hacer caso a la supuesta incertidumbre que se vive en México por el tema electoral y la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, al parecer la firma estadounidense The Home Depot planea abrir tres nuevas tiendas para este año, dos de ellas estarán en el territorio nacional y la restante en Stamford, Connecticut. Así como en Estados Unidos, la compañía de materiales de construcción y para el hogar busca apoyarse en la cadena de suministro, experiencia digital y la creación de experiencia tanto en México como en Canadá.

Confidencias es un esfuerzo colectivo de la Redacción de Forbes. Las informaciones o hechos relatados, producto de la investigación periodística y de trascendidos, no representan una postura de Forbes México.