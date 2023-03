El ABC para invertir en fondos de inversión en dólares

– Sr. Arenas, requiero una inversión en dólares. Hace unos días fui a la sucursal bancaria cercana a mi casa y me negaron la apertura. Me dijeron que solo que tenga mi domicilio en la franja fronteriza norte podrán ayudarme. ¿Qué me sugiere hacer?

Durante los últimos días el inusitado movimiento del tipo de cambio entre pesos y dólares ha causado una oleada de comentarios. La fortaleza de nuestra moneda y la debilidad del dólar siembra entre muchos inversionistas la inquietud de invertir en un activo que replique el movimiento de los dólares. ¿Cuál sería una buena opción?

Los fondos de inversión denominados en dólares fueron evolucionando desde los días en que el único activo de inversión que tenían a su disposición para invertir dentro de su cartera de valores eran chequeras en divisa estadounidense (recordemos que los fondos de inversión son una sociedad anónima y, a diferencia de una persona física, sí pueden tener inversiones en moneda extranjera), pero esto cambió en 2003 con la llegada del Sistema Internacional de Cotizaciones que es un apartado de las bolsas de valores que operan en México; con este enorme salto operativo se amplificó un abanico de activos en moneda extranjera que pueden adquirirse en México.

– “Defenderé el peso como un perro”

Así versó entre sollozos la cantaleta de un mítico expresidente frente al Congreso de la Unión. La cultura popular y la gestión profesional de inversiones hicieron suya una máxima: Había que tener dinero invertido en dólares. Los traspiés en los setenta, ochenta y primeros años de los noventa así lo demostraron. Pero eso cambió con la independencia de Banxico que tiene un único mandato: “Cuidar el poder adquisitivo de la moneda nacional”.

Realizar una inversión en dólares es un ejercicio de introspección que debe tomar en cuenta el costo beneficio de esa decisión. Desde que inició el presente siglo si comparamos el rendimiento de los índices bursátiles (nacionales y extranjeros), los bonos gubernamentales y los dólares, el resultado con el menor rendimiento ha sido tener dinero invertido en billetes verdes.

Mi recomendación es simple: La inversión en dólares debe tener una visión de cobertura, esto quiere decir que los pesos invertidos en dólares deberán enfocarse en un objetivo vinculado a esa divisa, por ejemplo, un viaje al extranjero o adquirir un bien raíz que se tiene que pagar en moneda norteamericana; o en el caso de una empresa, la compra de maquinaria que se tiene que liquidar en dólares.

A los tesoreros de empresas que me estén leyendo les pido que consideren que un fondo de inversión no tiene la flexibilidad de una chequera, el periodo de liquidación de un fondo dolarizado es generalmente de 48 horas.

Este tipo de fondos tienen como finalidad ganarles pesos a los dólares, para esto generalmente tienen en su cartera de valores bonos emitidos por el banco central norteamericano. Los fondos de cobertura en dólares cuentan con una calificación sobresaliente porque se diversifican en el instrumento más seguro del mundo: el Treasury Bill (bono de corto plazo emitido por la Reserva Federal).

Pero no es lo mismo el riesgo de incumplimiento, que el riesgo de mercado, también conocido como volatilidad. Un inversionista en este tipo de activos debe considerar que, aunque en el largo plazo la apreciación del dólar ha sido una constante, en periodos cortos los rendimientos negativos son muy probables como resultado de que el peso se aprecie versus el dólar. Recomiendo a los inversores conservadores que sean prudentes en estas inversiones.

El peso mexicano es una de las divisas más liquidas que existen, esto produce que, ante eventos de alto impacto internacional, el peso mexicano sobrerreaccione (¿recuerdan los primeros meses de pandemia?).

Han quedado en el recuerdo los eventos políticos o sociales en territorio mexicano que tenían como resultado que el peso se montara en una montaña rusa.

Los pesos, los dólares y cualquier divisa son activos que se comercializan las 24 horas en todo el mundo, incluso nuestra moneda tiene más movimiento fuera de nuestro territorio, de cada 10 operaciones que se realizan entre pesos y dólares, siete se realizan fuera del país.

En los fondos de inversión el tipo de cambio que se utiliza lo provee Valmer. Todos los días después de las tres de la tarde se puede conocer el precio al que liquidaron las compras o las ventas consultado el dato “dólar spot 48 horas” en la página de Internet de Valmer, este tipo de cambio es muy parecido al tipo de cambio FIX que utiliza el gobierno para liquidar sus operaciones. Un aliciente para invertir en fondos dolarizados es que el tipo de cambio que utilizan es igual para compras y para ventas, lo que es diametralmente diferente al que se utiliza en ventanillas bancarias donde el diferencial es amplio.

La regulación exige que todas las operaciones en el mercado de valores mexicano se liquiden en moneda local, es decir, el dinero tiene que llegar al fondo de inversión en pesos y debe de salir en pesos. Si tienes dólares, deberás convertirlos a pesos y depositarlos en una cuenta bancaria para transferirlos a tu contrato de fondos y, si estás invertido en un fondo dolarizado, cuando vendas los títulos del fondo regresarán a ti en moneda local.

Los intermediarios como las casas de bolsa y las operadoras de fondos de inversión tienen la obligación de expresar el estado de cuenta en pesos, aunque algunas instituciones muestran en un apartado cuántos dólares tienes invertidos.

Ahora que ya sabes cómo funcionan un fondo de inversión en dólares, ¿te gustaría invertir uno?

Edgar Arenas Sánchez es economista, gerente comercial en una casa de bolsa en México, profesor de economía bursátil en la UNAM, blogger de Rankia México y autor del libro “Invirtiendo y entendiendo”, reconocido por la Universidad Anáhuac, universidad de Cantabria y Santander Financial Institute como mejor asesor de inversiones en 2020 y 2021.

Twitter: @garoarenas

LinkedIn: Edgar Arenas

Email: [email protected]

