Empresas tienen de dos: buscar impacto social o ganarse la indiferencia, dice experto

Las empresas que no integren a sus labores un impacto social, dejarán de ser atractivas para consumidores e inversionistas y posteriormente estarán en la mira de las autoridades, de acuerdo con Armando Laborde, socio de la aceleradora New Ventures.

La tendencia ya es clara en Europa y en Estados Unidos, expuso en entrevista.

Ello, en parte por las regulaciones europeas, que serán tendencia global, y en parte por las exigencias de los consumidores que están demandando que los productos y servicios estén alineados con este criterio.

En EU, añadió, hace 10 años la principal red de empresas Business Roundtable, cambió su misión y dijo que las corporaciones están no para maximizar utilidades a los inversionistas sino para maximizar el impacto a todos los actores involucrados en la cadena.

Al ser cuestionado sobre la responsabilidad de la iniciativa privada en el bienestar social, Laborde expresó que “no pescamos de manera sustentable y no hacemos agricultura sostenible”.

“Así muchas afectaciones que tenemos se derivan de una actividad productiva de las empresas privadas, y por tanto muchas soluciones deben surgir por ahí”, explicó.

La conveniencia de generar impacto social

Buscar un impacto social genera a las empresas diversos beneficios, uno de ellos tiene que ver con la atracción de talento, dijo.

“La mayor parte del talento saliente busca incorporarse a una empresa que esté alineada con sus valores en términos de cuidado al medio ambiente o a causas sociales”, expuso.

El más reciente estudio de la consultora PwC México, Workforce Hopes & Fears 2022, asegura que las empresas que activen iniciativas para generar impactos positivos en la sociedad, estarán alineadas con las expectativas del talento mexicano en los próximos 12 meses.

“Si soy una empresa que no logro comunicar o no estoy haciendo nada al respecto, es probable que me quede rezagada en cómo conseguir el mejor talento para mis planes de expansión”, agregó.

Y así como con los consumidores, también para los inversionistas serás menos atractivo, por lo que nunca sobre revisar la tendencia sobre impacto social, concluyó.

New Ventures realizará el próximo 30 y 31 de agosto el summit Spark, dirigido a líderes empresariales, donde abordarán las posibilidades de los negocios de generar impacto social. La sede será el Museo Memoria y Tolerancia.

