¿Eres de los que viaja en busca de experiencias gastronómicas? Estas vacaciones de verano podrás vivir una experiencia inmersiva solo para foodies que te permitirá ahondar en el sabor de las costas de México.

Todo sucederá del 8 de julio al 31 de agosto en el marco de ‘A bit of Mexico’, iniciativa del grupo hotelero Velas Resort. Serán 24 chefs los que alternarán su presencia en todos los hoteles del grupo para presentar creaciones inspiradas en las costas de México. También compartirán la jornada con los huéspedes a través de distintas actividades.

De acuerdo con Michel Mustière, Director Culinario de Velas Resorts, el festival permitirá a los visitantes tener un acercamiento directo con los chefs invitados. También podrán participar en actividades que trascienden la experiencia en la mesa, entre ellas, una denominada la ‘Pesca del día’.

«En la ‘Pesca del día’, los pescadores llegan a la playa del hotel con su pesca, entre dorados y huachinangos, mientras tenemos listas las parrillas para recibirlos. Ahí limpiamos el pescado y lo preparamos en sashimi, empapelado, etcétera. Los huéspedes lo ven todo y después disfrutan un gran buffet; más fresco imposible», afirma tras mencionar que esta actividad estará disponible en Riviera Maya y Riviera Nayarit.

Menú de chefs

Si quieres viajar guiado por tu chef favorito, esta serán las ubicaciones donde podrás encontrarlos para disfrutar la esencia de las costas de México.

Grand Velas Los Cabos. Joel Ornelas, Pablo Salas, Alfonso Huerta y Fernando Martínez Zavala.

Grand Velas Riviera Maya. Diego Niño, Alejandro Villagomez, Nico Mejía y Mauricio Leal.

Grand Velas Riviera Nayarit. Fernando Hernández, Federico López, Víctor Jiménez y Jesús Vázquez.

Casa Velas. Karla Enciso, Humberto May Tamay, Óscar Segundo y Nahúm Velasco.

Velas Vallarta. Uriel Viveros, Francisco Molina, Carlo Espinosa y Hugo Sandoval.

«Estas actividades no tienen costo para los huéspedes de All Inclusive. Hacemos eventos gastronómicos sin costo para ellos. Además, el evento está abierto a quienes no están hospedados», agrega Mustière.

