Liam Neeson: Trayectoria de uno de los actores más duros y de acción en Hollywood

De las siete décadas que cumple, Neeson ha mantenido una relación con la interpretación durante casi sesenta años, desde que, con once, participó en una obra escolar, según publicó GQ en 2014, para impresionar a una chica. Por aquel entonces, Neeson acudía a la escuela en Ballymena, la ciudad en la que había nacido el siete de junio de 1952. Su madre Kitty era asistente de cocina en un colegio y su padre, conserje también escolar y tuvieron cuatro hijos.

“¿Cómo describiría mi infancia? Normal, diría. Educado en una crianza católica irlandesa de clase trabajadora”, dijo el actor en un vídeo de Unicef, organización de la que es embajador de buena voluntad. “Todo giraba en torno a la escuela: boxeo amateur, deporte después de las clases. Los recuerdos más bonitos fueron trabajando en la pequeña granja de mi tío en el verano”.

Al margen de estos recuerdos y la normalidad con la que califica su infancia, el actor no obvió el conflicto que entonces atravesaba Irlanda. “Crecí en una pequeña ciudad en el norte de Irlanda. Pasamos una guerra de 30 años, eufemísticamente conocida como ‘The Troubles’ que empezó en 1968 y acabó en 1998”, recordó Neeson. Criado en un entorno católico, el actor fue monaguillo y, según contó a CNN, durante algunos meses fantaseó con la idea de ser cura.

No obstante, la realidad lo llevó por otro camino, el del deporte. Concretamente, el del boxeo. “Tenía nueve años y estaba en misa un domingo por la mañana y nuestro párroco, el padre Darragh, anunció desde el púlpito: ‘Estoy montando un club de boxeo los lunes, miércoles y viernes a las siete y media de la tarde’ o algo así. Mandad a vuestros chicos. Y me mandaron”, dijo el actor a la edición británica del Huffington Post en 2014.

Con once años empezó a competir y alrededor de seis años más tarde participó en su última pelea. Finalmente, abandonó el boxeo porque requería cada vez más un tiempo que no podía dedicarle entre los estudios y la interpretación amateur. “Y pensé: ‘si no puedo dedicarle tiempo, ahí es cuando te haces daño’. Así que me retiré con dignidad. En esa época sabía que era un boxeador competente. No era genial. Era competente. Gané algunos títulos. Tenía un buen directo de izquierda”.

Más tarde, entró en la Queen’s University Belfast para estudiar Física y Computación, pero al año abandonó los estudios. En 1976 ingresó en el Lyric Players Theatre de Belfast y dos años después se unió al Abbey Theatre en Dubín. En 1978 debutó en el cine con “Pilgrim’s Progress”.

LA MUERTE DE NATASHA RICHARDSON

A este título le siguieron otros como “Excalibur”, en 1981; “The Bounty”, en 1984; “The Mission”, en 1986; “The Darkman”, en 1990 y “Leap of Faith”, de 1992, entre otras. En 1993, llegó el papel que acabaría por otorgarle el reconocimiento internacional, el de Oskar Schindler en “Schindler’s List”, por el que fue nominado al Óscar.

Su extensa filmografía incluye cintas como “Star Wars: Episode I- The Phantom Menace”, “Star Wars: Episode II – Attack of the Clones”, “Gangs of New York”, “Batman Begins”, “Taken”, “The Dark Knight Rises”, “Mark Felt: The Man Who Brought Down the White House” o “Silence”.

En 2009, Neeson tuvo que hacer frente al fallecimiento de su esposa, la también actriz Natasha Richardson, con quien había contraído matrimonio en 1994, tras una caída durante una clase de esquí.

“Creo que sobreviví huyendo un poco. Huyendo al trabajo”, dijo en 2011 a Esquire. “Es bastante fácil planear trabajos, planear mucho trabajo. Es efectivo. Pero eso es lo extraño del duelo, no puedes prepararte para eso. Crees que vas a llorar y acabar de una vez. Haces esos planes, pero nunca funcionan”. La pareja tuvo dos hijos, Micheál y Daniel.

En 2019, el actor sembró la polémica al recordar en una entrevista cómo décadas atrás había acudido a algunas zonas buscando pelea para matar a cualquier hombre negro, tras enterarse de la violación de una amiga suya por parte de un hombre negro. Durante la entrevista dijo sentir vergüenza; al día siguiente, en otra entrevista, esta vez televisada, negó ser racista y más tarde se disculpó por sus comentarios.

Un año antes, en 2018, Neeson dijo que las acusaciones de abuso sexual en la industria del entretenimiento que siguieron al estallido del movimiento MeToo se estaban convirtiendo “en una especie de caza de brujas”.

*Con información de EFE.

