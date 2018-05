Este DJ sabe cómo mejorar tu hospedaje a través de la música

A decir de Capri, compositor, productor argentino y director musical de The Cape, la música es un concepto que juega un papel clave durante la estancia de las personas en una propiedad. Por tal motivo, los hoteles deben prestar más atención a la forma en que amenizan sus espacios con un decorado musical adecuado.

“Originalmente venía a trabajar a The Cape por seis meses, pero ya han pasado tres años. De hecho, estoy en la propiedad desde que se inauguró, lo cual indica que realmente hicimos buena mancuerna. Es un hotel muy ligado al arte y a la cultura en un entorno natural inigualable, así que es fácil inspirarse para que, a través de la música, la estancia de los huéspedes sea más completa y placentera”, comentó en entrevista con Forbes Life.

Si bien Capri tiene una formación musical, es algo que ha sabido combinar y complementar a lo largo del tiempo con estudios en ciencias de la computación.

“Son ámbitos que se complementan muy bien y en los que me apoyo para generar emociones y estados de ánimo. El objetivo es generar una dinámica en la cual la música sigue los sentidos de las personas dependiendo de aspectos como el espacio del hotel en el que se encuentran y la hora del día”, agregó el DJ residente de The Cape, quien a lo largo de su trayectoria ha trabajado con artistas y grupos de la talla de Kinky, Miranda, Gustavo Cerati y Belanova, entre muchos otros.

Para crear las diferentes playlists que suenan en los espacios del hotel a lo largo del día y de la noche, Capri comentó que utiliza algoritmos que reproducen selecciones hasta por cuatro o cinco días sin que haya que reprogramarlas, tomando en consideración las características de cada uno de los ocho espacios en The Cape para los que prepara música ambiental.

“Y estas selecciones incluso se pueden modificar una vez programadas de acuerdo a sucesos extraordinarios, como la afluencia de personas o cuestiones del clima, y es algo que de ser necesario se puede hacer desde mi teléfono celular si por algún motivo estoy de viaje. No se trata de tocar música sin alguna lógica. Más bien, se debe estudiar bien el espacio para el que se prepara una playlist, así como los hábitos de las personas que transitarán por ese espacio a lo largo del día. En un resort como The Cape, la música es un elemento que debe acompañar a la gente de una manera muy natural, complementando su experiencia”, detalló Capri.

Los ocho lugares que el director musical tiene a su cargo en la propiedad y para los que constantemente prepara selecciones musicales son The Rooftop (una terraza con bar y vista directa hacia El Arco de Los Cabos), The Ledge (restaurante), el lobby, The Glassbox (bar), la alberca, el spa, el gimnasio y Manta (restaurante).

Por ejemplo, detalló, The Ledge es un lugar en donde los huéspedes van a desayunar. Es donde comienzan su día durante su estancia en la propiedad, así que la idea es recibir a las personas con música positiva, que transmita energía y que ofrezca una bienvenida en armonía.

“Y así, uno a uno, hay que evaluar cada espacio del hotel que requiere música, tomando en cuenta que no debe invadir, por así decirlo, la experiencia de la gente. Debe ser algo ameno, inspirado tanto en el diseño y la arquitectura de la propiedad como en su entorno inmediato, que en el caso de The Cape es el mar y la naturaleza. Desde mi punto de vista, la decoración musical debe ser algo tan sutil y tan natural que casi no se nota, pero que se disfruta y que llega a tus sentidos”, aseveró el director musical.

Por otra parte, indicó que en The Cape cuidan tanto el aspecto musical que incluso se piensa en el tipo de bebidas o alimentos que se sirven en determinados espacios, tendiendo siempre una lógica detrás de lo que está sonando, generando un universo de opciones que tienen sentido.

“Una música muy electrizante no tendría sentido en un día nublado, que por fortuna son contados en Los Cabos, o música muy intensa por las mañanas o en el spa. Y si bien el inicio de la tarde suele ser de ritmos llenos de energía, se debe transitar sutilmente hacia música más tranquila cuando llega la puesta del sol para regresar posteriormente a más energía cuando cae la noche, hablando en términos generales. La idea es no invadir ni imponer, sino acompañar de forma natural”, concluyó el DJ.

