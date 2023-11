Latin America’s 50 Best Restaurants 2023 se darán a conocer en Río de Janeiro

EFE.- La lista de Latin America’s 50 Best Restaurants de 2023 se dará a conocer en una ceremonia en Río de Janeiro este martes, en la que está en juego la corona regional que ahora ostenta el peruano Central.

Los premios son organizados desde hace 11 años por la organización 50 Best Restaurants y reconocen el talento, la innovación, el patrimonio y la variedad de la escena gastronómica de la región.

El principal candidato este año es sin ninguna duda el restaurante limeño Central, de los chefs Virgilio Martínez y Pía León.



Central ganó el galardón latinoamericano en 2022 y el pasado junio se coronó como mejor restaurante del mundo, en la gala internacional organizada por la misma institución.





El también peruano Maido, que el año pasado terminó en tercera posición, tiene posibilidades de escalar posiciones, puesto que fue reconocido como sexto mejor del mundo en junio pasado.



El mexicano Quintonil, noveno mejor del mundo; el brasileño Casa do Porco (12) el mexicano Pujol (13) o el argentino Don Julio (19), es casi seguro que ocuparán lugares destacados en la lista latinoamericana.



La ceremonia, que se celebrará a partir de las 19:00 (22:00 GMT), reunirá a las personalidades más influyentes del panorama gastronómico de la región.



Antes de desvelarse la lista Latin America’s 50 Best Restaurants 2023, se entregarán otros galardones cuyos dueños ya han sido anunciados, entre ellos el premio a la Mejor Chef Femenina de América Latina, que recibirá Janaína Torres Rueda, de A Casa do Porco, de São Paulo.

¡Descubre más!

Aúna Café, una experiencia para compartir

Zadún, a Ritz-Carlton Reserve se reafirma como destino culinario en Los Cabos



El premio One To Watch recayó en Cordero, de Venezuela; y el premio Icon lo ganó Dolli Irigoyen, del taller culinario Espacio Dolli en Buenos Aires.



La lista de Latin America’s 50 Best Restaurants fue creada por un influyente grupo de 300 líderes de la industria de la restauración de toda América Latina, siguiendo los pasos del premio a los 50 mejores restaurantes del mundo, que se entrega desde hace dos décadas.

Síguenos en:

Instagram

Facebook

Twitter