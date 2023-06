¿Cuáles son los mejores restaurantes de México?

Este martes 20 de junio, desde Valencia, España The World’s 50 Best Restaurants 2023 presentó la lista de los 50 mejores restaurantes del mundo y desde luego la gastronomía mexicana no podía faltar.

Desde el 2002 The World’s 50 Best Restaurants da cátedra sobre la diversidad culinaria del mundo y este año nos sorprendió con un nuevo restaurante mexicano en la lista, cuya ardua labor lo ha colocado en la lista de los mejores del mundo.

Esta es la lista de los restaurantes mexicanos que se posicionaron dentro de los 50 primeros lugares:

49.- Rosetta – Ciudad de México

Un nuevo ingreso a la lista de los The World’s 50 Best Restaurants es el restaurante Rosetta, ubicado en la Ciudad de México. Se trata de una propuesta gastronómica de la chef mexicana Elena Reygadas que abrió sus puertas en 2010 en la colonia Roma.

Su cocina está basada en un profundo respeto a los ingredientes mexicanos cuyo menú es ejecutado conforme la temporalidad de los ingredientes, por lo que nunca degustarás los mismos platillos.

13.- Pujol – Ciudad de México

Encabezado por el chef Enrique Olvera, este restaurante mexicano se caracteriza por menús donde los ingredientes mexicanos se transforman para crear platillos que invitan a redescubrir nuestra gastronomía, aromas y sabores.

El Pujol es famoso por su menú de degustación y las reservaciones pueden tardar meses debido a la alta demanda para degustar sus platos.

¡Descubre más!

¡Orgullo mexicano! Elena Reygadas es la Mejor Chef del Mundo 2023

KLM presenta nuevos menús creados por el chef Mikel Alonso

9.- Quintonil – Ciudad de México

Dentro de la lista de los 10 mejores restaurantes del mundo se encuentra el restaurante dirigido por Alejandra Flores y Jorge Vallejo, Quintonil, cuyo objetivo es expresar en su menú los sabores de los ingredientes mexicanos bajo una mirada personal.

Encontrarás tanto un menú a la carta como de degustación que te permitirá viajar por la gastronomía mexicana más relevante.

Esto son los mejores restaurantes del país, todos concentrados en la Ciudad de México de acuerdo con The World’s 50 Best Restaurants 2023 y sin duda son la mejor representación de la gastronomía mexicana.

Síguenos en:

Instagram

Facebook

Twitter