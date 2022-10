Licorería Limantour se convierte en el mejor bar de México

Esta tarde se dio a conocer el ranking de The World’s 50 Best Bars, en él figuran diferentes bares mexicanos y latinoamericanos que han ocupado buenas posiciones, no olvidemos que la contienda consideró a bares de todo el mundo que se encuentran en: Europa, Medio Oriente, China, Estados Unidos, entre otros.

Gracias a esta revelación, la Licorería Limantour se ha convertido en el mejor bar de México al colocarse entre las primeras posiciones del listado.

Licorería Limantour

Este bar mexicano ocupó el puesto número 4 de la edición 2022 del World’s 50 Best Bars, y por si eso fuera poco, se ha mantenido presente en dicho listado desde el año 2014.

Licorería Limantour se encuentra bajo la dirección de Benjamín Padrón y el creativo José Luis León Limantour, quienes se han enfocado en crear propuestas extraordinarias para sus visitantes, tales como la icónica Margarita al Pastor, una bebida que sin duda debes probar cuando acudas a este bar.

¿Qué distingue a la Licorería Limantour?

De acuerdo con The World’s 50 Best Bars, este bar mexicano destaca por brindar un servicio eficiente, entregar tragos en su punto y por ofrecer un ambiente exquisito. Además cuenta con la creatividad de seis bartenders internacionales, entre los que se encuentran Julio Cabrera de Café La Trova, Miami y Dario Schiavoni de Bulgari Bar, Dubái.

Asimismo, en su excepcional menú próximamente se incluirá un capítulo llamado ‘Ida y Vuelta’, el cual promete integrar ingredientes oaxaqueños que han sido preservados por uno de sus socios locales llamado ‘Suculenta’.

