La música pintada en la pared de un orfanato veneciano se volverá a escuchar casi 250 años después

Imagine a Lady Gaga o Elton John enseñando en un orfanato o refugio para personas sin hogar, ofreciendo lecciones de música diarias.

Eso es lo que ocurrió en los cuatro Ospedali Grandi de Venecia, que eran instituciones caritativas que acogían a los necesitados (incluidas niñas huérfanas y expósitos) desde el siglo XVI hasta principios del siglo XIX. Sorprendentemente, los cuatro Ospedali contrataron a algunos de los más grandes músicos y compositores de la época, como Antonio Vivaldi y Nicola Porpora, para brindar a las jóvenes, conocidas como las “putte”, una excelente educación musical.

En el verano de 2019, mientras estaba en Venecia en un viaje de investigación, tuve la oportunidad de visitar el Ospedale di Santa Maria dei Derelitti, más conocido como el Ospedaletto o “Pequeño Hospital”, porque era el más pequeño de los cuatro Ospedali Grandi.

Como musicóloga especializada en la música de la Venecia moderna temprana, me entusiasmó especialmente visitar una de las joyas escondidas de la ciudad: la sala de música del Ospedaletto, construida a mediados de la década de 1770.

Había oído hablar de su belleza y su perfecta acústica. Por eso, cuando una colega y amiga, la cantante clásica Liesl Odenweller, me propuso ir, quedé encantada. También esperaba secretamente que Liesl se sintiera inclinada a cantar en ese espacio, para que yo pudiera experimentar la acústica pura de la sala.

No sabía que encontraría música que no se había tocado en casi 250 años.

Lee más: Notion lanza función de IA de ‘preguntas y respuestas’: busca convertirse en una ‘herramienta magnética’ para los trabajadores

PISTAS EN LAS PAREDES

Cuando entramos en la impresionante sala de música, inmediatamente me llamó la atención su elegancia y su tamaño relativamente pequeño. En mi mente, había imaginado una gran sala de conciertos; en cambio, el espacio es íntimo, tiene forma de elipse y está ricamente decorado.

Eclipsado por el más destacado Ospedale della Pietà, no se sabe mucho sobre la creación musical que tuvo lugar durante siglos detrás de los muros del Ospedaletto. Pero una de las mayores pistas de su venerable historia como escuela de música se encuentra literalmente en una de sus paredes.

Un fresco en la pared del fondo de la sala, pintado en 1776-77 por Jacopo Guaraná, representa a un grupo de músicas (probablemente retratos de algunas de las putte) a los pies de Apolo, el dios griego de la música. Algunos tocan instrumentos de cuerda; uno, mirando hacia el espectador, sostiene una página de partituras.

Llámelo una peculiaridad profesional, pero cuando veo una partitura musical representada en una pintura, tengo que acercarme e intentar leerla. En este caso tuve suerte: la notación musical era bastante legible y el nombre del compositor estaba escrito en la esquina superior derecha: “Sig. Anfossi”.

La partitura musical representada en el fresco de Jacopo Guaraná. Marica S. Tacconi, CC BY-SA

Tomé varias fotografías del fresco. Quería aprender todo lo que pudiera sobre esa pieza musical pintada en la pared.

El sonido del canto de Liesl me sacó de mi modo de detective musical. Como esperaba, su hermosa voz de soprano llenó el espacio con un tono tan puro que sonaba casi etéreo. Me di vuelta, pero mi amiga ya no estaba en la habitación. ¿De dónde venía su canto?

Resulta que Liesl estaba sentada en la galería de canto. Con el permiso de un empleado, había subido a este loft parcialmente escondido y cantaba a través de una reja. Era aquí donde el putte del Ospedaletto actuaba en conciertos públicos, con sus rasgos parcialmente ocultos a las miradas indiscretas de los oyentes masculinos que se encontraban abajo.

Liesl Odenweller canta desde la galería de la sala de música del Ospedaletto. Marica S. Tacconi, CC BY-SA

LAS MUJERES SE UNEN DETRÁS DE SU QUERIDA INSTITUCIÓN

Armada con esas pistas en la pared, continué mi investigación en los días posteriores a la visita al Ospedaletto. Me enteré de que la música del “Signor Anfossi” que se muestra en el fresco fue extraída de la ópera “Antígono”, compuesta por Pasquale Anfossi (1727-97) con libreto de Pietro Metastasio. La obra se estrenó en Venecia en el Teatro San Benedetto en 1773.

El texto de la canción solista, conocida en la ópera como aria, es legible en el extracto que está colgado en la pared. Dice: “Contro il destin che freme, combatteremo insieme” – “Contra el tembloroso destino, lucharemos juntos”.

Como muchas obras de los siglos XVII y XVIII, la ópera entera está perdida. Sin embargo, estaba decidida a descubrir si esa aria en particular había sobrevivido. A veces, las “melodías de éxito” de una ópera se copiaban o imprimían por separado y se interpretaban como “arie staccate”, arias que estaban “separadas” del resto de la obra.

La suerte estuvo de mi lado: para mi alegría, encontré una copia del aria en una biblioteca de Montecassino, un pequeño pueblo al sureste de Roma. ¿Por qué se eligió ese extracto en particular para exhibirlo de manera tan destacada en la pared?

Al igual que otras instituciones de Venecia, el Ospedaletto enfrentó dificultades financieras en la década de 1770. La evidencia sugiere que los miembros del Ospedaletto probablemente participaron en la recaudación de fondos para la decoración de la sala de música.

Así fue como la nueva sala les permitió ofrecer espectáculos para invitados especiales y benefactores, lo que generó importantes donaciones. Junto con Pasquale Anfossi, que fue su profesor de música de 1773 a 1777, apoyaron a su querida institución y la salvaron, al menos temporalmente, de la miseria financiera.

Dos niñas, una sosteniendo una partitura, la otra representada de perfil lateral, y un hombre sosteniendo partituras mirándolas desde atrás. El compositor italiano Pasquale Anfossi, sosteniendo partituras enrolladas, aparece en el fresco. Marica S. Tacconi, CC BY-SA

“Contra el temblor del destino, lucharemos juntos” bien pudo haber servido de grito de guerra para el putte del Ospedaletto, que literalmente “luchó juntos” para preservar su espléndido conservatorio de música.

Por cierto, es posible que el putte también quisiera honrar a su maestro, ya que Pasquale Anfossi también aparece retratado en el fresco de Guaraná, directamente detrás de la joven que sostiene su música.

DE LA PARED A LA SALA DE CONCIERTOS

Uno de los aspectos que encuentro más gratificante del estudio de la música antigua es el proceso de descubrir una obra que ha sido descuidada y no escuchada durante cientos de años y traerla de vuelta al público moderno.

Inspirándonos en la sala de música del Ospedaletto, Liesl Odenweller y yo nos hemos embarcado en un proyecto colaborativo que recupera no solo el aria de la pared sino también otra música de la institución que no se ha escuchado durante siglos.

Gracias a una generosa subvención de la Fundación Gladys Krieble Delmas, el Venice Music Project, el conjunto que Liesl cofundó en 2013, interpretará esta música en un concierto en Venecia el 2 de diciembre de 2023.

Los músicos del Venice Music Project ensayan en Venecia en diciembre de 2022. Marica S. Tacconi

Nuestro programa incluirá “Contro il destin”, así como otros extractos de “Antígono”, esencialmente, todo lo que sobrevive de esa ópera. Además, incluiremos obras de Tommaso Traetta (1727-79) y Antonio Sacchini (1730-86) quienes, como Anfossi, enseñaron a las jóvenes, lanzando en algunos casos sus carreras musicales internacionales.

Debido a que la música del pasado fue escrita en una notación diferente a la que se usa hoy en día, es necesario traducir e ingresar cada marca de la partitura original (notas, dinámicas y otras marcas expresivas) en un software de notación musical para producir una partitura moderna que puede ser leído fácilmente por los músicos de hoy.

Al tocar instrumentos de época y utilizar un enfoque histórico, los músicos del Venice Music Project y yo estamos entusiasmados de revivir esta música extraordinariamente hermosa y significativa. Su abandono ciertamente no es un reflejo de su calidad artística, sino más bien probablemente el resultado de que otros compositores, como Vivaldi y Mozart, asumieron el protagonismo y eclipsaron las obras de otros maestros.

Esta música merece ser escuchada, al igual que la historia de las jóvenes del Ospedaletto.

Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation.

Por Marica S. Tacconi distinguida profesora de Musicología e Historia del Arte de la Penn State University.

Te puede interesar: Mexicana de Aviación retoma venta de boletos