La esencia Infinita de Olissippo Lapa Palace Lisboa

Los aires de nobleza acarician la piel desde el primer instante en Olissippo Lapa Palace. El alma etérea de frutas cítricas y grosella roja genera una grata sensación de frescura, en armonía con la vitalidad que aportan las notas a manzana, melocotón y violeta. El cedro y musgo se distinguen como un fondo olfativo que transmite carácter y elegancia. La sutil composición aromática expresa la personalidad del multipremiado hotel y trasciende en sus comodidades como el más especial de los perfumes de autor.

La fragancia creada por Lapa Palace, en colaboración con Helleboro, es actual y sublime, no obstante contener una historia centenaria en sus notas. Foto. RL Frameit/Lapa Palace

Água de Portugal está inspirado en los perfumes de María Pía de Savoia, esposa de uno de los reyes portugueses más interesados en la educación artística y difusión de las artes, Luis I. La reina, de origen italiano, era una mujer de porte distinguido que destacó por su agudeza y labor altruista. Sus aromas predilectos, plasmados en un libro antiguo, están inmersos en la fragancia creada por Lapa Palace, en colaboración con Helleboro, que, a pesar de contener una historia centenaria, es actual y sublime.

Água de Portugal posee un cuerpo olfativo constituido por notas de violeta, manzana y melocotón. Al fondo, cedro y musgo comparten espacio. Foto. RL Frameit/Lapa Palace

El perfume influye con naturalidad en los sentidos de los visitantes, al igual que las memorias que atesoran los espacios del hotel y su servicio habituado a la aristocracia internacional. Sus instalaciones han acogido a miembros de la realeza europea, políticos, celebridades y eruditos de todo el mundo.

Es en el séptimo piso de la emblemática construcción donde se localiza la lujosa Suite de la Torre, que cuenta con una sala que solía ser el camerino del conde, a quien le encantaba contemplar la hermosa panorámica mientras se alistaba para algún baile o reunión social. También tiene acceso exclusivo a la torrecilla original del palacio. Ahí, con “la mejor vista de Lisboa”, se puede disfrutar de un desayuno íntimo al aire libre, admirando la profundidad del río Tajo.

SELLO GLOBAL. Olissippo Lapa Palace forma parte del exclusivo portafolios de propiedades con el sello The Leading Hotels of the World. Foto. RL Frameit/Lapa Palace

El servicio a la habitación se encuentra disponible las 24 horas del día. Además de coloridos desayunos, el menú incluye aperitivos fríos, como el caviar Osetra con guarnición tradicional y blinis, camarones con ensalada de temporada y salsa con base de bourbon, filetes de pescado y tartar. Los mejores aromas y sabores de la costa atlántica portuguesa son reinterpretados por el chef Hélder Santos de manera muy creativa, dando su lugar a la tradición y respetando los ingredientes.

Foto. RL Frameit/Lapa Palace

NOBLE OASIS URBANO

Olissippo Lapa Palace representa la esencia misma del destino donde se sitúa: uno de los barrios más exclusivos de Lisboa, elegido por la nobleza como su zona residencial por excelencia durante el siglo XIX.

Rodeado de embajadas y consulados de todo el orbe, el complejo formado por tres alas y un vistoso jardín se encuentra en lo alto de una colina, cerca de los centros comerciales de la ciudad y a unos minutos de la animada zona de los muelles. La atmósfera que lo caracteriza y la experiencia integral que brinda, provista por gente apasionada, lo han hecho acreedor de una larga lista de reconocimientos.

SEGURIDAD A LA VISTA. La propiedad reabrió sus puertas con el sello Clean & Safe, avalado por la autoridad de Turismo de Portugal.Foto. RL Frameit/Lapa Palace

Esta propiedad forma parte de The Leading Hotels of the World (LHW) y, este año, fue reconocido con el premio Condé Nast Johansens, una colección global de hoteles, spas y lugares de lujo independientes aprobados anualmente por expertos locales. Este escondite sibarita también es considerado por los expertos del ramo como uno de los mejores lugares de Europa para celebrar bodas.

Cada reconocimiento obtenido reafirma la certeza de que, más allá de ser un hotel, el Olissippo Lapa Palace es un noble oasis urbano cuyo perfume se impregna alegremente en la memoria y llena los recuerdos de los viajeros.

Artículo originalmente publicado en la edición print Octubre 2020 de Forbes México.

También te puede interesar: Grand Hotel et de Milan renueva su legado intimista en Italia

Síguenos en:

Twitter

Facebook

Instagram

Suscríbete a nuestro newsletter semanal aquí