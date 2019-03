Lady Gaga y Bradley Cooper alcanzan la cima del Hot 100 de Billboard

La química musical que Lady Gaga y Bradley Cooper mostraron en el escenario de la pasada entrega del Oscar ha traído resultados. El tema “Shallow”, que se desprende del soundtrack de la película en la que trabajaron juntos, ocupa esta semana el primer lugar de la lista de Billboard, destronando a Ariana Grande.

De la posición número 21 que tenía hace una semana, logró llegar a la cima del Billboard Hot 100. Lo que demuestra que la canción ganadora del Oscar a la Mejor Canción Original vuelve a ser todo un éxito.

Con ello han dejado de lado el récord que había conseguido Ariana Grande al tener acaparados los tres primeros sitios del conteo.

I can’t believe the soundtrack and “Shallow” are number one this week 😭 I couldn’t be more proud of this film and the entire team behind it. Thank u so much. 🌟 https://t.co/CfmmNSH1P8

— Lady Gaga (@ladygaga) March 5, 2019