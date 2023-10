La clave para la convivencia y el éxito es el buen manejo de conflictos

Uno de los principales retos que tenemos los seres humanos es la forma en que enfrentamos el conflicto. Hay muchas tentaciones, a veces, queremos huir, meterlos debajo del tapete como si fuera el polvo que no queremos que noten las visitas y otras creemos que resolverlos es provocar una pelotera. Lo cierto es que el que los evade como el bravucón están profundizando el conflicto y abonan poco a la solución. El efecto inmediato es el enrarecimiento del clima laboral, social o personal, dependiendo del ámbito de que se trate. Y, es que una verdad de Perogrullo es que los conflictos son una parte inevitable de la experiencia humana.

No importa de quien se trate, del nivel o de la condición la vida nos presenta retos; lo miso un estudiante que un empresario, un emprendedor que un trabajador habrán de hacerle frente a compromisos y tomar decisiones con diverso grado de dificultad que no los dejen tan cómodos. Desde el hogar hasta el lugar de trabajo, desde la escuela hasta las relaciones personales, los conflictos pueden surgir en cualquier momento y en cualquier lugar. No obstante, es la forma en que manejamos estos conflictos lo que puede tener un impacto significativo en nuestras vidas y en la sociedad en general.

El manejo de conflictos es una habilidad crucial que nos permite abordar desafíos y diferencias de manera constructiva, promoviendo la comunicación efectiva y la resolución de problemas. Al final, lo que perseguimos es encontrar soluciones. La importancia del manejo de conflictos es crucial, especialmente en el escenario profesional y de negocios, es una técnica sofisticada de negociación y el manejo de estrategias clave deviene en el impacto que provocamos en las relaciones personales y profesionales. De ahí brota la Importancia del Manejo de Conflictos

Encuentra en la Red Forbes la opinión y análisis de personajes clave para el país

Es importante aclarar que el conflicto no siempre es un aspecto negativo. De hecho, puede ser una fuerza motivadora que estimula la creatividad e impulsa el cambio. Es la fuerza que nos lleva a ver perspectivas diferentes, que nos saca de nuestra zona de confort y puede ayudar al precimiento. Sin embargo, cuando no se maneja adecuadamente, los conflictos pueden volverse destructivos y perjudiciales. El manejo de conflictos desde una buena perspectiva ayuda a la innovación.

La habilidad para manejar el conflicto tiene que centrarse en los resultados que deseamos obtener, la perspectiva general es salvaguardar la buena convivencia y el éxito de nuestros proyectos. Hay aspectos que nos llevan a evaluar si hemos abordado o no el conflicto en una buena forma.

1. Entender si fomentamos la comunicación efectiva. Cuando se maneja correctamente, el conflicto, se abren canales de comunicación que de otro modo estarían cerrados. Las partes involucradas tienen la oportunidad de expresar sus puntos de vista, preocupaciones y emociones, lo que a su vez puede llevar a una mejor comprensión mutua.

2. Promueve la resolución de problemas. El conflicto bien manejado permite a las partes involucradas colaborar para encontrar soluciones que sean aceptables para todos. En lugar de perpetuar el conflicto, se busca una salida constructiva.

3. Fortalece las relaciones. Cuando las personas trabajan juntas para resolver un conflicto, pueden desarrollar un mayor nivel de confianza y respeto mutuo. El manejo efectivo de conflictos puede fortalecer las relaciones en lugar de debilitarlas.

4. Evita conflictos crónicos. El conflicto no resuelto tiende a acumularse y convertirse en un problema crónico. Manejar los conflictos a medida que surgen puede prevenir problemas a largo plazo y resentimientos acumulados.

Existen estrategias clave para el manejo de conflictos, no se trata de fórmulas mágicas o de recetas a toda medida, sino de lineamientos que pueden ser útiles para enfocar el manejo que le queremos dar a los conflictos. La elección de la estrategia adecuada depende de la naturaleza del conflicto y las personalidades involucradas.

Comunicación abierta y escucha activa. Es difícil, pro las partes involucradas deben sentirse libres para expresar sus pensamientos y sentimientos. La escucha activa es igualmente importante, ya que implica prestar atención plena a lo que la otra persona está diciendo sin interrumpir o juzgar.

Colaboración. Implica trabajar juntos para encontrar soluciones mutuamente beneficiosas. Es una estrategia que se centra en la resolución de problemas y en satisfacer las necesidades de todas las partes involucradas. La colaboración puede ser más efectiva en situaciones en las que se busca un compromiso a largo plazo.

Compromiso. Ceder en ciertos aspectos para llegar a un acuerdo es parte de la negociación. Es una estrategia que busca encontrar un punto medio entre las posiciones de las partes en conflicto. Aunque no siempre satisface completamente a ambas partes, puede ser una solución práctica en muchas situaciones.

Pero cuidado, evitar el conflicto no es una estrategia deseable. Podemos creer que llega a ser útil para reducir la tensión en situaciones altamente emocionales o cuando el conflicto es trivial. Sin embargo, no resolver un conflicto puede llevar a problemas más graves en el futuro. Competir tampoco es muy efectivo. La competencia implica la imposición de una solución sin tener en cuenta las necesidades y deseos de la otra parte. Indica que hay un ganador y un perdedor. Al negociar, todos buscan llegar a la meta al mismo tiempo.Entiendo que no siempre es posible. En situaciones de emergencia o cuando se requiere una decisión rápida sucede, pero puede dañar las relaciones a largo plazo.

El manejo de conflictos es una actividad quirúrgica y que implica análisis y reflexión. Es una habilidad esencial en la vida cotidiana, tanto a nivel personal como profesional. La forma en que abordamos los desacuerdos y las diferencias puede tener un impacto significativo en nuestros resultados. En última instancia, el manejo de conflictos es una herramienta poderosa para mejorar la convivencia y el éxito en todas las áreas de la vida.

Contacto:

Correo: [email protected]

Twitter: @CecyDuranMena

Las opiniones expresadas son sólo responsabilidad de sus autores y son completamente independientes de la postura y la línea editorial de Forbes México.

Suscríbete a Forbes México