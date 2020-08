La humanización 5.0 de la 4ta. Revolución Industrial

Por: Oscar Jiménez Rodríguez*

Estudios indican que los países en vías de desarrollo como muchos en Latinoamérica, por ejemplo Colombia o México, tienen puntos críticos en el desempleo y la informalidad, los cuales se han disparado a raíz de la pandemia que se vive en todo el mundo.

En una plática con Diego Tovar, CEO de Everis Colombia e impulsor de la educación en la región, comentamos que, en Latinoamérica existen más de 200 millones de pobres; dato que refleja la realidad de sus habitantes. Esta cifra nos lleva inevitablemente a cuestionarnos, ¿Cómo es posible que México teniendo litio, petróleo, salida a los dos océanos y vecino de la mayor potencia a nivel mundial tenga una desigualdad tan amplia? Le comenté a Diego una teoría, y es que México y Latinoamérica fueron territorios y poblaciones conquistadas y subyugadas a la corona, mientras que Estados Unidos exterminó a la población nativa y es en su mayoría un país de inmigrantes europeos que se desarrolló en un contexto social diametralmente diferente.

El mindset es el pilar de una sociedad productiva, dicho en un concepto asimilable, las culturas donde el individuo es primero, su familia o sus seres queridos, sin importar los demás o la sociedad, es lo que ha llevado a Latinoamérica a no poder sobresalir; como Diego lo indica, el eje de nuestras sociedades es la familia.

Sin duda Latinoamérica ha dejado pasar muchas oportunidades, “La 4ta. Revolución Industrial”, es la última oportunidad para la región, de alcanzar el desarrollo pleno donde el eje de esto, es sin duda la educación, y quienes hemos sido partícipes de esta, tenemos la obligación ética de evangelizarla”, comentó Diego.

Diego y yo coincidimos que de superar porcentajes del 40% al 50% de tasa de desempleo respectivamente, nuestros países dejarían de ser viables económicamente y quedarían estancados en las vías de desarrollo para siempre.

El cambio de mindset que debemos tener en el aprovechamiento de esta última oportunidad, es la visión a futuro, la construcción, y dejar el cortoplacismo que tanto daño nos ha hecho.

Cuando hablamos sobre la 4ta. Revolución Industrial, nos referimos a la convergencia de tecnologías digitales, físicas y biológicas, las cuales cambiarán al mundo tal como lo conocemos, es un cambio de era, estamos enfrentando una transformación digital, es momento de que bajo esta perspectiva nos cuestionemos cómo contribuimos con nuestro propósito.

Este preámbulo, pone en contexto el entender que para esta 4ta. Revolución Industrial, antes que nada, debemos prepararnos con capacidades de liderazgo digital y como eje central, la cultura como el cambio influenciador de esta transformación, lo que permitirá alcanzar la singularidad tecnológica.

Los tres ejes de esta humanización 5.0 de la 4ta. Revolución Industrial son la educación, empleos y empresas.

El pilar principal de esta humanización 5.0, es la educación, donde como individuos, como sociedad y como gobiernos, debemos invertirnos en ella. La forma en que la educación tendrá un verdadero impacto en nuestras sociedades, será a través de la economía de la información, de lo exponencial y de lo colectivo, que permitirá cerrar la brecha de desigualdad actual.

Diego me deja un concepto importantísimo, que en Colombia conocen como “Profesionales 0 Kilómetros”, donde la educación tradicional con el foco en lo teórico y desactualizado, ha formado profesionales sin experiencia, sin un pensamiento crítico a lo aplicable.

Hablando específicamente de la educación superior, hemos visto que las universidades hoy se han divorciado de las empresas, donde su necesidad primordial no es la de las corporaciones, es el de un plan de estudios que han de cumplir, sin la implementación de algo que Diego llamó “Training on the Job”.

Si bajamos un poco, en la educación preparatoria, el modelo educativo no responde al propósito de la persona, donde la educación del futuro el individuo seleccionará su programa curricular con base a sus capacidades. Hoy la educación responde a tres pilares que hace décadas fueron dictadas:

1.- Alta Regulación

2.- Uniformidad

3.- Estandarización

Hoy hemos visto sectores destruirse, reinventarse y crear “Monopolios Naturales”, que hacen disrupción total eliminando estos factores. Diego me comentó que el eje central de la educación en esta 4ta Revolución Industrial, es la personalización masiva, donde dos ingenieros no necesitan estudiar las mismas materias ni pasar por lo mismo para desarrollar su potencial.

El empleo como segundo pilar, es tan importante, ya que el hilo conductor es educar solo si podemos emplear, esto es una premisa en la humanización 5.0.

El futuro del empleo será el emprendimiento, y llevado a cualquier escala, incluyendo el intraemprendimiento. Otro punto focal del empleo es que las generaciones actuales y siguientes, buscan trabajar por proyectos, el modelo exponencial, donde la persona pueda alcanzar su máximo potencial en su área en el menor tiempo posible, y de ahí buscar nuevos retos.

Los empleos en las empresas está cambiando radicalmente, ahora el staff está bajo demanda, no todo se hace in-house, sino a través de personas o equipos terceros apoyando a la organización, incluso en áreas clave, ese es un síntoma más de esta 4ta. Revolución Industrial. Por mencionar un ejemplo. Una minera hace años, lanzó una convocatoria abierta en la que si un equipo de personas lograba saber dónde excavar con mayor precisión, el pago sería un millón de dólares, lo cual permitió a la empresa optimizar recursos y participaron equipos de todo el mundo.

Y por último la Empresa, donde hoy a partir del Covid-19, está buscando frenéticamente introducirse al modelo digital, pero la mayoría de ellas solo se están optimizando digitalmente, metiendo tecnología como parches cuando lo que hoy realmente se requiere a nivel empresa, es transformarse digitalmente por completo, retar nuevos modelos de negocios, nuevas formas de estructuras internas, y aquí el eje central es la cultura de la empresa y su mindset, logrando convertirse en una Insight Driven Company.

Transformar la organización, la cultura y el mindset a través del ¿Cómo?, es el eje rector, donde el factor humano es el que más falla, y las capacidades de liderazgo digitales deben ser adquiridas y enseñadas.

Diego Tovar me impacta con su visión de cómo deben ser estos procesos de aceleración a la transformación digital en 3 fases:

1.- Soñar con un nuevo propósito empresarial.

2.- Pensar y apostar, hacerlo a través de la innovación.

3.- Implementar y escalar, con métodos ágiles.

Por último nos cuestionamos si alguna empresa de las más grandes del mundo ha podido hacer este giro 360, y concluimos que hoy hay muchas están en “Under Construction”.

En estos cambios del paradigma económico y hacer cosas fácticas, los sentimientos que vivamos durante el proceso nos dejan huella para toda la vida, es por eso que en esta humanización 5.0, debemos centrarnos en el ser humano y su dignidad por encima de todo.

The man who grasps principles can successfully select his own methods. The man who tries methods, ignoring principles, is sure to have trouble…

