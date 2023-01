Líderes políticos digitales

1.- Una historia relevante, testimoniales; una estrategia de mercadotecnia y resultados tangibles. Los líderes deben ser producto de situaciones extraordinarias, eventos y/o luchas donde sus virtudes, talentos y capacidades marquen la diferencia. Su coraje y determinación movieron, motivaron, influenciaron a [email protected] a forjar comunidades y coordinar esfuerzos para cambiar las cosas.

No se trata de verborrea, demagogia, spots, ni cargos burocráticos. Los liderazgos son historias ejemplares, ideas y aspiraciones que se construyen en lo cotidiano, en las calles, el emprendimiento, los movimientos sociales y se constatan en transformaciones altruistas, efectos positivos y avances para la comunidad.

Cuando tienes una historia que le consta a los demás, cuando tu vida está llena de vivencias que compartiste, mejor no gastes en sacarte fotos de familia que no reflejan ni dicen nada y cuando todo el mundo sabe la realidad, te expones al ridículo. El carisma auténtico e interesante no necesita inventarse cargos o pagar un anuncio biográfico en el que exageras, mientes o cuentas una telenovela.

[email protected] líder le pide al votante que apueste por su historia personal, que celebre un contrato garantizado de cumplimiento. Somete todo su prestigio y su talento para que se compare con el de sus [email protected] y se ofrece a servir, dirigir, alinear, agregar, contribuir al desarrollo social.

[email protected] líderes piensan y actúan estratégica, crítica y socialmente. Al asumir las responsabilidades de conducir grupos sociales se debe cuidar cada detalle; romper hábitos negativos y dar ejemplo de integridad y resolución.

[email protected] líderes caen, pierden, se equivocan pero siempre encuentran la manera de ponerse de pie de nuevo, siguen luchando y mantienen viva la energía social. Su trayectoria está llena de congruencia, fe inquebrantable, disciplina. Su biografía se resume en lucha permanente pues son inconformes, [email protected], [email protected], [email protected] y [email protected]

Tienen que convencer y hacer sentir a la gente que hay formas más eficientes, participativas, modernas y equitativas de conducir los asuntos públicos, descartar la apatía y la mediocridad de la oferta política; comprometerse a ser ciudadanos de tiempo completo, enfrentar en la unidad problemas como la inseguridad y la corrupción, devolverle la vigencia a la autoridad moral de la sociedad, el poder soberano, la rebeldía constructiva y la crítica contributiva del pueblo.

3.- [email protected] líderes se enfocan en problemas concretos, medibles, relevantes. No buscan fama ni exhibicionismo, no eluden los temas escabrosos, no le dan la vuelta a los cuestionamientos, no se esconden en las excusas ni reparten culpas, asumen lo que les toca.

Son realistas y sinceros, organizan los temas prioritarios, viables, sustentables, urgentes, aterrizan las ideas de manera concreta, van al grano. Su oferta política es directa y tangible. Prefieren decir la verdad que prometer lo inalcanzable. No se preocupan por su popularidad inmediata cuando saben que deben rendir cuentas de manera objetiva.

La gente se entrega cuando está convencida de que cada propuesta es un compromiso, que las promesas no son huecas, sabe que [email protected] líder hará todo lo que esté a su alcance para cumplir, se puede confiar porque hay reciprocidad, cuando la reputación y la palabra valen, no se necesitan notarios.

4.- Nunca pierden sus raíces e identidad, pero su visión es global.- el líder le propone a la sociedad explorarse a sí misma, retarse, emprender nuevas causas, hacer frente a retos y ser competitiva. Posicionar a un municipio, un estado, un país, ejercer un cargo en el Congreso o el gobierno son tareas complejas que deben asumirse con dignidad y respeto.

Cada cargo exige calificaciones, credenciales, méritos propios, hay que prepararse para saber qué hacer con las responsabilidades inherentes, un mínimo de conocimiento, cultura, información básica y la apertura para seguir aprendiendo todos los días.

Una ciudadanía que se siente segura, cercana, integrada al gobierno, promueve su mejor versión, las diferencias se aprovechan para sumar los consensos y articular las fuerzas, grupos y representantes, respeto, tolerancia, apertura, diálogo todo eso es la esencia de la política.

5.- Comunicación, coordinación y percepción.- entender el sentir de la población y transmitirles claramente los mensajes claros, contundentes que requieren para volver a creer en la política. [email protected] líderes no se inventan personajes, no son comediantes, payasos de la palestra o cantantes desafinados, ni ayudantes de ventrílocuo, mimos de las redes, deben ofrecer a los votantes, visión, confianza, eficiencia; una personalidad y un carácter definido y preciso.

La capacidad de persuasión e influencia del líder ofrece un abanico de opciones: no fingen emociones, las viven; son receptivos, escuchan e interpretan a la ciudadanía; sienten, vibran y hacen vibrar a la gente. Su voz transmite fuerza y certeza, sus gestos y miradas, sensibilidad y contundencia; sus manos están abiertas, son firmes, señalan el rumbo. Cada acto de campaña debería ser un tributo a la excelencia; donde se siente el poder de las masas organizadas y la validación de sus aspiraciones.

El desempleo, la salud, la inseguridad, el bienestar de las familias no son números, [email protected] líder siente como propios los problemas de sus votantes. Tiene que darles una respuesta, debe mover las piezas y comprometer a las estructuras del gobierno para ponerlas al servicio de la sociedad, nunca en sentido contrario.

