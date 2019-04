Los empresarios en tiempos de López Obrador

Se necesita crear riqueza, pero debe distribuirse con equidad. No se trata nada más de acumular riqueza, sino de crearla y que haya una distribución… los técnicos dicen: del ingreso; pero yo digo: de la riqueza. Una distribución justa, que no se acumule, que no haya desigualdad, como ha sucedido. Hay una monstruosa desigualdad económica porque muy pocos concentran mucho, y los muchos tienen poco o, a veces, nada.

Pero sí se necesita crear riqueza, porque no se puede distribuir lo que no se tiene. Si no creamos riqueza, ¿qué distribuimos?

Por eso es importante que participe, en la creación de la riqueza, el sector privado. Pero también es importante la función del Estado, porque la riqueza se produce con capital y con trabajo, y el Estado debe procurar que se distribuya y que haya justicia.

Una diferencia con los neoliberales es que ellos piensan en la creación de la riqueza y no en la distribución. Por eso tampoco quieren al Estado, o lo quieren nada más como policía.

Nosotros queremos las dos cosas: que se genere riqueza y que el Estado cumpla con su responsabilidad social de que haya bienestar. Lo que mejor define lo que queremos es una palabra: “desarrollo”; porque en el periodo neoliberal se dejó de usar la palabra “desarrollo” y se cambió por “crecimiento”, y no es lo mismo.

Crecimiento es que haya riqueza. Desarrollo es que haya riqueza y bienestar, progreso y justicia.

Definición de “riqueza”, de acuerdo con Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, a pregunta expresa de María Fernanda Navarro, reportera de Forbes México, durante la conferencia matutina del 28 de marzo.

