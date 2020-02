MEM 2019 | Transmontes, el camino de la convicción

Todo comenzó con un préstamo del hermano de Noé Montes para adquirir una camioneta de 3.5 toneladas. Con un equipo muy reducido. En los primeros años, Transmontes hacía de todo: desde los despachos de viajes, pago de operadores, seguimiento con los clientes, e incluso las gestiones de seguimientos que implica el negocio del transporte.

Tras un crecimiento integral de su flotilla, el ADN de la compañía se fue forjando a través de su servicio integral. Ya con diez camionetas y siete tractocamiones, las bases para una segunda transportista se gestó bajo una premisa: lograr un servicio que permitiera visualizar a los clientes un control total en ambas fronteras México– Estados Unidos, mediante una sola factura y el servicio puerta a puerta, en un mismo idioma. Fue así como nació TM Transportation en Laredo Texas.

“Hoy nos enorgullece contar con tres unidades de negocios sólidas y competitivas, ya que además de Transmontes y TM Transportation contamos con una oficina de logística, TM Logistics, lo que nos permite básicamente poder tener operaciones en cualquier lugar del mundo”, explica Montes, CEO de Transmontes, en exclusiva a Forbes México.

Para Transmontes, el talento humano ha sido medular en su crecimiento, ya que todos sus colaboradores, desde el equipo directivo hasta el personal que permite tener un espacio limpio y cómodo están completamente comprometidos con su cultura de trabajo “Do it great, do it now”. Hacer cosas grandiosas y hacerlas ahora es una convicción con la que hacemos nuestras tareas día a día.

Si bien es cierto que las cifras en relación a la falta operadores calificados en la industria es un dolor de cabeza, Transmontes ha logrado indicadores alentadores con relación a la capacidad de mantener un Head Count completo, apostando desde hace dos años a la formación de su propia flota de operadores.

En ese sentido, la compañía desarrolló un proyecto pedagógico y colocó la infraestructura, instructores, así como tutores de carretera y el acompañamiento de sus principales marcas. Tan sólo en 2019, Transmontes ha logrado la formación de 150 operadores calificados.

Asimismo, su presencia en México le ha permitido tener cobertura de operaciones en la zonas más importantes del territorio nacional, contando con patios en la ciudad de Nuevo Laredo, Ciudad Juárez, Monterrey, Silao, Manzanillo, operaciones en Reynosa y el Corporativo en Torreón Coahuila.

A su vez, en Estados Unidos ha logrado una penetración importante en Michigan, Wiconsin, Ohio, Pensilvania, Alabama, Georgia, South Carolina, North Carolina, Kentucky, Tennesee, Illinois, Dallas e Indiana, todo esto desde su operación en Laredo Texas.

La flota de Transmontes en México es de 230 unidades, en Estados Unidos cuenta con 200 tractos y más de 800 equipos aliados; capacidad instalada que les ha valido el posicionamiento con las empresas armadoras automotrices más importantes, atendiendo también un segmento alimenticio y energético, que da cuenta de una compañía sólida y vasta para enfrentar los desafíos del futuro.

