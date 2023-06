Peanut: Se buscan espacios para mujeres

Michelle luchaba por encontrar a otras mujeres que entendieran lo que ella estaba viviendo durante su embarazo. Por eso creó Peanut, una aplicación que aspira a ser un puerto seguro para las mujeres en todas las etapas de su vida.

“Yo era madre primeriza, cierto, pero, en última instancia, lo que pude ver fue un mercado en el que las mujeres que eran como yo y las que venían detrás, llegaban con expectativas de usar productos que estaban bellamente diseñados, que usaban tecnologías inteligentes e innovadoras y que, sin embargo, cuando llegaban a la maternidad… todo era un desierto; de vuelta al internet de los 90. No había nada representativo de mi vida como mujer moderna pensado para la maternidad. Fue como dar un paso atrás en el tiempo”, cuenta Michelle Kennedy, fundadora y ceo de Peanut, en entrevista con Forbes México.

En 2017, Kennedy tenía claro que las madres desempeñan un papel vital en el control del gasto doméstico y la toma de decisiones de compra. Sin embargo, durante mucho tiempo, este importante segmento de la sociedad había sido ignorado en gran medida por la industria tecnológica, dice la emprendedora. En Peanut, que reúne en una plataforma online a mujeres que pasan por la misma etapa de su vida, el argumento clave para ella es que las mujeres merecen un espacio seguro para poder desenvolverse.

“A veces es muy difícil, sobre todo en la maternidad, decir cosas que son impopulares. Como cuando todo el mundo te dice que eres tan afortunada y bendecida y tú, por el contrario, dices que te sientes agotada, que no te sientes como tú misma y que no sabes lo que estás haciendo. Es bastante difícil expresarle esas cosas a tu pareja o a tu familia, pero tener una comunidad de mujeres que sienten exactamente lo mismo y que quizá van un poco por delante o un poco por detrás de ti para decirte que es normal y que ya pasará o que también están sintiendo lo mismo, te cambia la vida”, dice Kennedy.

Michelle Kennedy, fundadora y CEO de Peanut. Foto: @ Peanut

Con el fin de crearle espacios seguros a los usuarios en su plataforma, Peanut utiliza un enfoque multifacético para la moderación de contenidos. En lugar de basarse únicamente en los informes de los usuarios, la aplicación también emplea una variedad de algoritmos basados en el comportamiento de dichos usuarios para evaluar quién está escribiendo el contenido. Con este método, Peanut puede determinar mejor si una publicación es apropiada para su plataforma.

“Cuando creas un mensaje [para compartirlo] en Peanut, aparece una ventana emergente para recordarte nuestras normas y que no permitimos ningún tipo de discurso de odio o discriminación. Si creas un mensaje que detectamos como despectivo o denigrante de alguna manera, verás una ventana emergente que te sugerirá que reformules lo que vas a decir. Si nos parece más o menos probable que se trate de un mal comportamiento, prohibiremos el contenido (shadow ban), lo que significa que no lo mostraremos en la plataforma hasta verificarlo. Preferimos ralentizar lo que quieran publicar en la comunidad antes que sacarlo a la luz y tener que pagar [las consecuencias] después”, afirma Kennedy. Hoy, 92% de los casos del mal comportamiento se detecta antes de que lleguen a la plataforma.

Además de eso, Kennedy dice que no sólo el tipo de contenido en la plataforma es un tema de importancia para Peanut, sino también lo que las mujeres ven en la plataforma. “Si una mujer está en tratamiento de fertilidad y se somete a una fecundación in vitro, lo último que quiere es ver el escáner de un embarazo. Es muy inquietante, así que simplemente no se lo mostramos. Si nos dices que estás en esa etapa de tu vida, no te mostraremos contenido de mujeres embarazadas. Ese tipo de empatía en lo que construimos es la forma en que creamos un espacio inclusivo y seguro para las mujeres, y todo esto es un trabajo constante”.

Hoy, entre Estados Unidos, Reino Unido y México, su más nuevo mercado, Peanut cuenta con 3 millones de mujeres que acceden a la plataforma mensualmente. Su principal motor de ingresos es lo que llaman el modelo “freemium”, que significa tener una plataforma de uso gratuito con funciones premium: los usuarios pagan para desbloquear ciertos beneficios o acelerar su experiencia con el producto. Y aunque hoy su principal mercado son las mamás primerizas y las embarazadas, con el tiempo la visión de Kennedy es que las mujeres en cualquier etapa de su vida, independientemente de su edad, puedan unirse a la plataforma y conectar con mujeres afines que están experimentando lo mismo que ellas.

“En la plataforma hemos visto desde cosas pequeñas hasta cosas enormes: mujeres que se hacen amigas para toda la vida, pero también hemos visto a mujeres que han dejado relaciones de violencia doméstica y han podido salir de esa situación gracias a una amiga que han hecho a través de Peanut. Oímos todo tipo de historias, pero la más gratificante es cuando una mujer dice que se sentía deprimida, aislada, incomprendida, que no era ella misma, y se da cuenta, a través de la plataforma, que eso es totalmente normal y que hay toda una comunidad de mujeres que sienten exactamente lo mismo”, dice Kennedy.

