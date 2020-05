Hot Sale le dará ‘un empujón’ a más de 1,500 pymes en edición 2020

Este año se espera que más de 1,500 pequeñas y medianas empresas (PyMES) sean beneficiadas ante la llegada del Hot Sale, la iniciativa que sirve de impulso para el comercio electrónico en México.

Justo estas pequeñas y medianas empresas son las que más han sufrido los embates actuales que ha traído la pandemia del covid-19 lo que ha llevado a que muchas tengan que cerrar sus negocios y voltear al comercio electrónico como la herramienta ideal para seguir manteniendo su presencia.

En este contexto, la próxima edición del Hot Sale que se llevará a cabo desde las 00:00 horas del 23 de mayo a las 23:59 del 1 de junio, servirá de plataforma para que los negocios que se han visto afectados por la actual crisis, busquen una manera alternativa de no parar sus actividades y buscar en el e-commerce una alternativa.

“Lo primero que vamos a buscar es que haya mucho más participación de PyMES, lo que más deseamos en este Hot Sale es que estas más de 1,500 PyMES que se están registrando en AIUDA, puedan participar en Hot Sale. Creemos que va a ser un factor de ayuda para incentivar la economía, lo vamos a necesitar porque la economía va a decrecer, lo que sí sabemos es que el comercio electrónico no va a decrecer, va a crecer, pero va a ser un factor muy importante en un momento en donde lo necesita la economía”, dijo a Forbes México, Eric Pérez-Grovas, presidente de la Asociación Méxicana de Venta Online.

El directivo prevé que esta iniciativa será un gran momento para que las PyMES puedan ofrecer sus servicios y productos en un escenario poco estable económicamente, en donde por supuesto se verán algunos cambios en las categorías más vendidas en ediciones anteriores, teniendo a turismo o moda como los principales canales con más venta.

Señala que habrá claramente mayor interés por artículos del hogar, de limpieza, así como de productos de primer uso como medicina y alimentos.

“Seguramente como siempre la categoría de electrónicos y moda van a ser muy importantes. De hecho en el estudio que acabamos de hacer, la gente sigue comprando moda, es la segunda categoría más importante en crecimiento después de comida a domicilio a pesar de la contingencia”, dice.

Una industria con claro crecimiento

Según datos que comparte The Competitive Intelligence Unit (CIU), en México, la industria del comercio electrónico alcanzó un valor estimado de 492,500 millones de pesos durante 2019, cifra equivalente a un alza anual de 16.9%, aún en una senda de crecimiento de doble dígito, vigente desde 2011.

Al cierre de 2019, se contabilizaron un total de 61.9 millones de usuarios de eCommerce en México. Se estima que, para el cierre del primer trimestre de 2020, impulsado por la contingencia ocasionada por el COVID-19, se alcance un balance de 62.4 millones de usuarios.

Según cifras de The CIU que comparte Rolando Alamilla, otro de los rubros que registra un importante ascenso en esta situación de emergencia sanitaria es la compra en supermercado, la cual representaba 7.6% del total transaccional, y ha pasado a contabilizar 13.9% de las actividades en plataformas de eCommerce.

Adicionalmente, se estima que continuará su trayectoria alcista al ser declarado el inicio de la Fase 3, el pasado 21 de abril.

Covid-19 le pega al sector turismo

En esta séptima edición del Hot Sale una de las categorías que se prevé tenga una afectación a causa de la crisis actual, sin duda es el de los viajes y turismo. Una de las más buscadas y favoritas por parte de quienes gustan aprovechar esta iniciativa para comprar viajes o paquetes para sus vacaciones.

“Una de las categorías que, no lo deseo, pero que muy probablemente se vea afectada es viajes. Desafortunadamente por razones de la pandemia está afectada, esperemos que no sea así, esperemos que los operadores de viaje, no tengo la menor duda, que van a salir con ofertas muy agresivas para que la gente se anime a comprar en anticipado. Hoy en día es una categoría que le ha pegado mucho”, señala el presidente de la Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO).