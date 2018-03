Desde hace siete años, el ritmo de actividades en la vida de la cantante y compositora estadounidense Julia Holter (California, 1984) ha ido en un franco ascenso, que no da pie a mucho tiempo libre, sobre todo desde el lanzamiento de su cuarto trabajo discográfico, Have You in my Wilderness lanzado hace poco más de dos años y el cual le ha significado el mayor éxito comercial en toda su carrera, número 3 en Estados Unidos en 2015.

El incremento puede explicarse desde el talento innato de Holter, poseedora de una voz cálida y un músculo genuino para componer canciones desde los viejos lugares de siempre que conmueven a los humanos. Aunque quizás también haya que ver que justo su último trabajo de estudio fue aquel en donde dejó la abstracción y experimentación, en pos de un pop inteligente, sí más accesible pero con una evolución en cuanto a sus capacidades creativas se refiere.

Rumbo a su primera visita a nuestro país el próximo 8 de marzo en el Ex Convento de San Hipólito (Avenida Hidalgo 107, Guerrero, Ciudad de México), en una velada que promete ser única, Forbes México platicó en exclusiva con Julia Holter, quien se encuentra aún inmersa en una afortunada ola de trabajo, giras, entrevistas y sobre todo en la preparación de un nuevo disco una vez terminado este ciclo.

PUBLICIDAD

Forbes México: Después del lanzamiento de Have You in My Wilderness tu carrera adquirió más exposición mediática. ¿Cómo han sido estos últimos dos o tres años en tu vida? ¿Qué ha cambiado y qué es lo que más disfrutas?

Julia Holter: He tenido un año para trabajar en diferentes proyectos colaborativos, lo que es genial; es agradable no viajar todo el tiempo y hacer una variedad de cosas distintas todo el tiempo. Me gusta ver lugares nuevos, pero es muy intenso y también me encanta estar en mi casa, en Los Ángeles.

Cuando giras mucho comienzas a perder el sentido de ti mismo, o al menos yo lo hago; te mueves constantemente y no tienes mucho tiempo para la introspección y la tranquilidad, y creo que soy una persona sensible, que necesita silencio para resolver las cosas. Tocar mucho puede ser un tanto confuso, además de los desafíos obvios, incluso también puede ser divertido y catártico. Estoy muy feliz de vivir haciendo música, no sé cuánto durará pero por ahora es todo lo que quiero y estoy muy agradecida.

De alguna manera tu álbum más reciente es el más “accesible”, eso tal vez desconcierta a algunos que estaban más acostumbrados a la abstracción y experimentación de sus trabajos iniciales. ¿Actualmente qué dirección está tomando tu música?

Siempre espero que cada uno de mis proyectos y/o grabaciones sean diferentes de alguna manera. Realmente no sé cómo describir qué dirección está tomando mi música porque tiendo a seguir mis impulsos sin saber a dónde me llevan, pero me estoy divirtiendo muchísimo.

Suponemos que tocar de forma más frecuente para audiencias más grandes ha cambiado tu sonido en vivo de alguna forma. ¿Qué tan importante es el lugar donde tocas y cómo has resuelto la demanda acústica de los diferentes espacios a los que te enfrentas?

Desde que comencé a tocar en 2007 siempre he tocado en una gran variedad de lugares y esto continúa hasta hoy. Tocamos en iglesias, bares, casas de gente, salas de conciertos, galerías, en el exterior, festivales, etc. Estoy acostumbrada a adaptarme al espacio y me gusta hacer eso. No siempre me doy cuenta qué tanto afecta el espacio en mi desempeño en el escenario, pero seguro que sí pasa, del mismo modo que con la energía de la audiencia. ¡Estoy muy emocionada de finalmente tocar en México! Y estoy segura de que el espacio será maravilloso y agradeceré encarecidamente un momento así de íntimo. Toco en lugares íntimos todo el tiempo y es lo que más me gusta, ¡creo que incluso más que en salas de conciertos o festivales!

¿Qué es lo que más disfrutas en el estudio y qué te proporciona mayor satisfacción cuando tocas en vivo?

Me fascina el estudio; me encanta probar diferentes cosas en él y escucharlo a través de grandes y agradables altavoces. Me gusta mucho relajarme y escuchar a otras personas tocar su parte. La mayoría de lo que hago consiste en grabar en mi casa teclados y voces. Y ya el estudio es el lugar que usamos para grabar a otros músicos, y eso siempre es tan… ‘salvaje’ para mí; nunca me acostumbro a lo emocionante que es.

Ahora bien, tocar en vivo es una experiencia totalmente diferente y tiende a ser más catártica para mí. No siento que controle las actuaciones en vivo y disfruto mucho de la espontaneidad.

¿Cómo va a ser tu show en México?

Estoy tocando un dúo con el músico Tashi Wada en el sintetizador. En su mayoría habrá nuevas canciones, un ambiente muy atmosférico… no puedo esperar a tocar para todos.

Te puede interesar: Mexicanos creativos | N. A. A. F. I., la fiesta como periferia infinita

Contacto:

Twitter: @RAikA83

Las opiniones expresadas son sólo responsabilidad de sus autores y son completamente independientes de la postura y la línea editorial de Forbes México.