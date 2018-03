México Destinos es una agencia de viajes online dirigida a personas que no están acostumbradas a reservar paquetes turísticos en internet y que requieren productos especiales, así como un servicio personalizado y facilidades de pago.

La plataforma integra una página de comercio electrónico, blog, sitio para agencias minoristas B2B (business to business), aplicaciones móviles y un call center con más de 30 posiciones.

Surgió en 2011 con recursos propios, con la misión de hacer más accesibles los viajes para toda la población mexicana de una forma fácil a través de internet. El proyecto comenzó con tres personas en Cancún, Quintana Roo, y ahora cuenta con 72 colaboradores en departamentos como administración, desarrollo de tecnología, producto, marketing, ventas y reservaciones.

Empresa: México Destinos

México Destinos Fecha de Fundación: 01/09/2011

01/09/2011 Emprendedor: Carlos Gibran Langner (30 años)

Carlos Gibran Langner (30 años) Socios: Gabriela Rodríguez y María Esther Langner

Gabriela Rodríguez y María Esther Langner Facturación 2017: 190 mdp

190 mdp Empleos generados: 72

Esta empresa aplica a internet los métodos de agencias de viajes tradicionales, ofreciendo paquetes armados, hoteles, actividades y traslados en destinos de México. Además, cuenta con una oferta mayor a 2,000 productos turísticos. Los viajes también se venden en Argentina, Colombia y Estados Unidos.

En cinco años, la firma se ve como una de las agencias online más importantes en México, con presencia en Latinoamérica y Estados Unidos en el segmento B2C (business to consumer) y con tecnología B2B, que ayude a pequeñas agencias a sumarse a su plataforma.

En 2017, el 35% de los compradores en línea registrados por la Asociación Mexicana de Internet (AMIPCI) compraron viajes online, una cantidad mayor al 32% de 2016. El gasto promedio fue de 7,023 pesos el año pasado.

“Con gran variedad de ofertas estos usuarios se confunden y no saben qué elegir, ya que todas las agencias online muestran muchos hoteles y no se distingue claramente cuál le conviene más. Además, nos dimos cuenta de que muchos usuarios no cuentan con tarjeta de crédito o tienen desconfianza de comprar en internet con tarjeta, pues tienen miedo de fraudes y falsas promesas que se han hecho famosas en el segmento de viajes”, explica la firma.

México Destinos cuenta con facilidades de pago con o sin tarjeta, con un esquema a meses sin intereses sin tener un plástico, mediante el cual los usuarios pueden apartar su viaje con una pequeña cantidad (desde 300 pesos) y el resto cubrirlo mensual o quincenalmente vía débito, depósitos bancarios o tiendas de conveniencia como Oxxo.

La página de Facebook de México Destinos cuenta con más de un millón de seguidores, alrededor de 60,000 en Twitter, 39,000 en Instagram y 200,000 usuarios inscritos para recibir ofertas de viaje semanalmente por correo electrónico.

“Planeamos tener más de 10 veces nuestro tamaño actual y (ser) un referente tanto para la planeación de viajes como para reservación de miles de hoteles, actividades y destinos turísticos, moviendo grandes cantidades de viajeros nacionales y extranjeros por todo México”, menciona la empresa como parte de su plan a cinco años.