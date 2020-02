30 Promesas 2020 | EasyLex quiere ayudarte a constituir tu empresa

Iniciar una empresa y, sobre todo, lograr que se mantenga a lo largo de los años, es una tarea complicada en México, es por eso que Yaritza Rodelo y Andrea Durán crearon EasyLex, plataforma para construir empresas de manera rápida.

EasyLex es una plataforma en la que los usuarios pueden constituir su empresa, crear, administrar y firmar cualquier tipo de contratos y actas de asamblea de forma fácil, rápida y segura. Una herramienta que permite automatizar todos sus procesos de creación de documentos legales y su administración.

“La idea de crear la empresa fue por la necesidad de automatizar y hacer más eficientes los procesos legales en México, ya que actualmente es un proceso tardado y costoso”, destacó Yaritza Rodelo, cofundadora de Easylex.

El objetivo es ayudar a los emprendedores que no tienen acceso a los servicios de gestión de empresas, debido a que no pueden costear los honorarios o de un abogado particular.

Empresa: EasyLex

Equipo: Yaritza Rodelo y Andrea Durán

Fecha de fundación: 2018

2018 Facturación 2019: 1.08 mdp

1.08 mdp Empleados: 6

“Buscamos brindarles mayor seguridad a los usuarios en la elaboración de sus documentos, eliminando los errores al ser un proceso automático”, complementó Andrea Durán García, cofundadora.

Actualmente, la empresa se encuentra en el desarrollo de la firma electrónica, la firma digital y la administración de esos documentos para que un usuario o una empresa pueda tener todos sus documentos legales en cualquier momento.

Para las fundadoras, uno de los más grandes retos de iniciar el negocio fue el desarrollo tecnológico que requerían.

“Las dos somos abogadas y no somos programadoras ni nada por el estilo, entonces sí ha sido un reto lograr plasmar y crear un producto funcional que no solamente le sirva a la gente que entiende derecho, sino que les ayude a la gente que no sabe cómo constituir una empresa”, destacó Andrea Durán.

A diferencia de sus competidores, Yaritza y Andrea aseguran que a través de Easylex ofrecen una solución que cubre todas las necesidades legales administrativas y contractuales de una empresa, “contamos con expertos en startups e, inclusive, en empresas que buscan levantar capital”, sostienen.