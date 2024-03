30 Promesas 2024: Nufi, el aliado de las empresas para generar

En el mundo de los negocios, la confianza es una pieza clave. Las empresas deben confiar en sus clientes, y los clientes en ellas. Hans Villa, ceo de Nufi, sabe que el problema en México y América Latina para contratar a alguien, pedir un crédito, abrir una cuenta bancaria, radica en saber quién es y tener la confianza para darle algún producto o servicio.

“Es muy difícil saber quién eres. No hay fuentes de datos confiables. Nufi es una plataforma que te permite validar la identidad de cualquier persona o empresa en México en menos de cinco minutos, para que tomes una decisión de si confías o no”, explica.

Ilich Núñez, cofundador y coo, explica que se ingresa a la plataforma y se colocan los datos de la persona que se va a buscar, lo que detona muchos robots que reúnen toda la información y generan un reporte completo, el cual incluye información que va desde identificadores de gobierno (como CURP, RFC y firma electrónica) hasta temas de antecedentes judiciales, validación de empleo, posibles redes sociales, correos electrónicos, etc.

En la actualidad, Nufi opera solamente en México y cuenta con más de 230 clientes de diferentes industrias, como Recursos Humanos, sector inmobiliario, alta de proveedores y, principalmente, el sector financiero, que utilizan el servicio para saber si le dan crédito a una persona, si abren una cuenta o se da algún producto financiero.

Un aspecto que mantienen como un estándar de calidad son los controles estrictos para el acceso a datos. “Somos B2B, es decir, solamente le vendemos a negocios que tienen cuidado, aviso de privacidad y que piden el consentimiento a sus usuarios”, señala Hans.

Se opera con diferentes productos, como los background checks y otros tipo “legos de identidad” (Application Programming Interfaces, API),lo que les permite elegir y armar sus paquetes de servicios de acuerdo a lo que se requiera. En el caso de las Sofomes, el ticket promedio ronda los 30,000 pesos, mientras que en las instituciones financieras llegan a superar los 200,000 pesos.

Los emprendedores, que tienen más de 20 años de conocerse, coinciden en que, dentro de los retos que han enfrentado, uno importante es adaptarse a las dificultades del día a día, lograr que el negocio escale (es decir, llevarlo a Estados Unidos) y, como todos los negocios, ganar la confianza.

“Ya contamos con tres instituciones grandes y fintechs. Pero que confíen en ti para su proceso de evaluación de riesgo, ése es un gran reto”, afirma Hans Villa.

Nufi tiene una meta clara: ser el primer buró de identidad alternativa en América Latina.

Ilich señala que ahora existen burós que son dependientes del crédito, “pero hay una gran cantidad de población que no tiene acceso a servicios financieros y no por eso quiere decir que no debas de confiar en esas personas. Queremos ser esa fuente de información verídica”.

