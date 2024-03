Kolonus comienza su historia con unos tacos. Francisco Macedo recuerda aquella cena con amigos, en mayo de 2013, cuando su orden de tacos demoraba en llegar y, debido a los altos índices de inseguridad en Nuevo León, el encargado de la vigilancia debía tener los números de todos los vecinos para poder darle o no acceso a quien llegara.

Humberto de León y él llevaban un tiempo ideando un negocio que ayudara a resolver problemas de las comunidades. A raíz de esa cena, Francisco pensó que una app podría ser la solución. “Le hablé a Humberto y le dije: ‘Ya entendí el problema. Lo vamos a resolver’”, dice.

Así, en 2015 y junto con Humberto de León y Ángel Ortiz, nació Kolonus, una startup para la gestión de condominios. Pero el arranque no fue fácil. Después de dos años y medio en el mercado, nadie quería abrirle la puerta a este “conserje”, lo que casi provocó su muerte.

“Cuando construimos la primera versión, era algo extraordinario, porque cubría la mayoría de las necesidades que tiene un [conjunto] residencial y resolvíamos problemas; e inocentemente dijimos: ‘Nos van a abrir los brazos’, cosa que no sucedió”, dice Ángel.

Kolonus cambió tres veces de modelo de negocio: el primero fue intentando cobrar un precio justo, pero no funcionó; después lo regalaron, pero tampoco resultó. “Empezamos a regalarlo para obtener penetración, pero no sé si la mente del mexicano decía: ‘Si me lo vas a regalar es porque no sirve’”, cuenta Humberto.

“Se nos acabó el dinero y yo me había acabado los ahorros de mi familia. Kolonus iba a morir en junio de 2017”, dice el CEO.

Foto:© Fernando Luna Arce.

Lee más: 30 promesas 2024: Pidedirecto, la empresa que nació tras una quiebra en la pandemia

30 promesas 2024: Kolonus, un conserje digital para más de 250,000 personas

Uno de los retos a los que se enfrentaron fue la resistencia por parte de las mesas directivas y encargados administrativos, que habían desarrollado mecanismos propios, pero que, en realidad, no resolvían los problemas de la comunidad.Otro fue la transparencia, pues muchos no querían que los demás supieran cómo manejaban los recursos económicos.

Aunque todos les decían que ya debían parar, ellos estaban convencidos de que la empresa debía seguir. “Dijimos: ‘Va a morir y, si va a morir, vamos a ponerle un último precio y que se muera’”, explica Francisco.

El precio final fue de 8 pesos por propiedad, sin importar la zona ni el tamaño del residencial o edificio. Tres de los que lo tenían de modo gratuito dijeron que sí. Así comenzaron a vender. El 15 de diciembre de 2017, finalmente generaron la primera ganancia de 1,000 pesos y se echó a andar el mejor marketing: de boca a boca. Ahora ya cuentan con 600 comunidades y 250,000 residentes activos en su app; operan en 24 estados de México y también en Colombia, Honduras y Ecuador.

Actualmente, por cada propiedad se cobran 14 pesos y tienen un catálogo de servicios digitales, como: Home Plus, las apps para administrador, residente y guardia de seguridad. Kolonus Pay, una pasarela de pagos que permite a los residentes pagar con tarjeta de crédito o débito el mantenimiento, multa o la reserva de un área común, y cobran una comisión por transacción.

Entre los planes a futuro de la empresa, en el tercer trimestre de 2024 se prevé que sea un proveedor de servicios tales como plomería, electricidad y limpieza.

Este artículo es parte de la edición impresa de Forbes México de las 30 Promesas 2024.

Te puede interesar: EU se corona en la Nations League ante la ‘decepción mexicana’