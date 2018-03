Cielo es una empresa social que brinda asesorías profesionales en temas que componen el ecosistema empresarial, diseño o rediseño de imagen corporativa, estudios y búsqueda de mercado, comercialización, promoción y difusión, financiamiento para equipamiento e infraestructura, representación jurídica ante diversos organismos. Su objetivo fundamental es defender los derechos de sus asociados.

Este emprendimiento vio la luz en octubre de 2014, con la participación de 83 empresas dedicadas a los sectores restaurantero, transportes, elaboración de vinos y licores, productos del campo y del mar, minería artesanal, artesanías, talladores de madera y productos del bosque, entre otros.

La empresa se integra por miembros de 33 pueblos indígenas provenientes de 22 estados del país. Algunas de las empresas son Mezcal Tarekuita, que elabora destilado de agave desde hace 12 años, en Guerrero; el Vivero Xuwita, que reproduce cactáceas y pinos piñoneros en peligro de extinción; y el Campamento de Tortuga Carey, que nació luego de que un grupo de ejidatarios decidieran conservar y defender los siete kilómetros de playa dónde desovan las tortugas, en la Reserva de la Biosfera de los Tuxtlas.

De acuerdo con la última Encuesta Nacional sobre Discriminación en México (ENADIS), el 37% de la población de habla indígena señala que no se respetan sus derechos y el 24% de este mismo grupo afirma que esto es causado por su acento al hablar y por su forma de vestir.

“Hemos nacido bajo la figura de Federación para consolidar a las empresas locales para que en el corto plazo podamos crear la Cámara Empresarial Indígena de México”, explica su fundador, Cecilio Solís Librado.

Los antecedentes de esta organización son la Red Indígena de Turismo de México, A.C. (RITA), que se dedicaba a detonar y fortalecer empresas indígenas en el sector turismo.

La red tuvo presencia en 12 estados del país y 16 pueblos indígenas. Con el paso del tiempo, empresas comunitarias no dedicadas al sector turismo solicitaron su ingreso. Cecilio y sus agremiados decidieron entonces crear una nueva instancia que diera cobijo a esas empresas.

Empresa: CIELO

Año de Fundación: 10 /10/ 2014

Emprendedor: Cecilio Solís Librado (54 años)

Facturación estimada para 2017: 1.7 millones de pesos

Empleos generados: 10



Para llegar al momento de la constitución de CIELO se trabajó durante seis y se realizaron intensos recorridos a través de la nación para identificar oportunidades de negocios al interior de las comunidades.

“Buscamos contribuir a fortalecer la economía local, generar empleos, mitigar la migración y con ello contribuir al fortalecimiento de la cultura y el tejido social, además de emprender nuevas formas no sólo de aprovechar el territorio, sino también de conservarlo, pues es a partir de él que además otorgamos a la nación una serie de servicios y, en su interior, nuestra cultura crece, se recrea y sigue para futuras generaciones. Vemos la creación de empresas no únicamente en su componente económico, cuidamos el aspecto ambiental y cultural, pues entrar al mundo empresarial no tiene que ser sinónimo de destrucción medioambiental y menos del abandono de la identidad y la cultura”.