¿Cuál es tu visión para el 2023?

No quiero hacer un resumen más del 2022 ni la famosa lista de predicciones para el año, más bien quiero motivar a que los lectores de esta columna generen una visión personal y profesional para el 2023, tomando en cuenta todo lo que pasó en el 2022 y entendiendo que estos cambios no solo no van a parar, van a acelerar y pueden traer oportunidades sin precedentes para los que estemos dispuestos a aprender, entender y aplicar estos nuevos paradigmas a nuestras ideas y a nuestras vidas.

Por un lado tenemos la consolidación del ya famoso término “Metaverso” como una evolución de Internet, nuevas plataformas de interacción, comunicación y experiencia social como Roblox o Fornite, desde el lado de Gaming Social, pero tambien espacios como Spatial.io, motores como Unity y Unreal permitiendo la construcción de experiencias virtuales, sociales y escalables que pueden ser la puerta de entrada para los nuevos negocios digitales, desde el eCommerce hasta el desarrollo de experiencias de marketing y comunicación digital.

Por otro lado tenemos el surgimiento meteórico de la “inteligencia artificial” como algo que muchos ven como amenaza y otros mas (que espero sean la mayoría) ven como oportunidad. Sin tener aplicaciones realmente prácticas aún, el reciente comunicado de que Microsoft podría estar invirtiendo 10 mil millones de dólares en la tecnología y en al empresa Open AI nos da una idea clara de que es algo que hay que tomar en cuenta y mantener en nuestro radar inmediato ¿Cómo podemos usar la IA para mejorar nuestras vidas y las vidas de los demás?

En medio de todo esto tenemos la “caída” de las criptos, las pérdidas millonarias de empresas como Facebook, despidos masivos en Twitter (Aunque este ultimo obedece mas a la postura de su nuevo dueño) así como de Salesforce y Amazon entre otras, eventos que apuntaban a un “apocalipsis tecnológico” .

Entonces, ¿Cómo formular una visión dentro de un entorno que parece estar polarizado?, las grandes empresas a las que nos hemos acostumbrado empiezan a caer mientras nuevas empresas, con nuevas ideas que obedecen a nuevas generaciones y tecnologías empiezan a surgir y a consolidarse.

No importa si eres padre de familia, ejecutivo, CEO, CMO, emprendedor, estudiante o académico, estas nuevas tecnologías van a terminar impactando tu vida y probablemente lo hagan sin que te des cuenta. Por ejemplo si eres padre de familia, es muy probable que tus hijos ya estén dentro de Roblox, si eres CMO ya está en tu plan cómo crear experiencias para estas nuevas generaciones, si eres académico, puedes aprovechar las capacidades de la IA para hacer investigaciones, así que, este es el momento de ser proactivo y definir cómo quieres usarlas a tu favor.

Estamos en la puerta de entrada de la nueva era tecnológica donde las “Big Tech” que no se adapten rápidamente le den su lugar a las “New Tech”, ya lo hemos visto antes (o preguntenle a Nokia o a Kodak) y no cabe duda de que lo volveremos a ver…no es una predicción, es mi visión del 2023.

Contacto:

Gonzalo A Girault Facha / HyperGon / Socio-Desarrollo de Negocios para DisanDat

Linkedin: https://www.linkedin.com/in/gonzalo-girault-69873017b/

Las opiniones expresadas son sólo responsabilidad de sus autores y son completamente independientes de la postura y la línea editorial de Forbes México.