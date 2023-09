¿Fluir en el trabajo? Estas son las claves para lograrlo

Podría parecer natural que “fluyas” cuando haces las cosas que te gustan, lo que cabe es preguntarse si también puede suceder en el trabajo.

La respuesta es sí, suele pasar más de lo que creemos, y no es porque hablemos de un workaholic, trabajólico o enajenado; pasa, y bien lo sabes, cuando te apasiona tu tarea o su propósito, y tienes cierta competencia para realizarlo.

En particular, yo lo experimento cuando hago jardinería, cocino algo especial para gente que quiero mucho o cuando leo sin que nada ni nadie me interrumpa… es como el paraíso, el tiempo vuela sin darme cuenta.

Para ti, ¿cuáles son esas actividades?

Fluye como pez en el agua

Pasa que también se puede “fluir” en el trabajo, me sucede, te sucede o los has visto; es cuando alguien a tu lado está absorto en su labor, que no responde a los ruidos, pero al tiempo te enteras que se siente muy satisfecho o satisfecha porque avanzó mucho, que logró algo que estaba buscando.

Fluir es algo que muchas veces sucede de forma personal.

Un vendedor puede presumir que usó todo su ingenio para lograr una cita con un cliente poderoso; aquí en Tecmilenio nos suele pasar cuando nos topamos con un profesor que viene feliz y la razón es que “viene de preparar su clase”.

Son esos momentos en que el tiempo vuela, el esfuerzo y concentración no te pesan, y hasta te quedas más horas de las habituales.

La fluidez se le ha atribuido mucho a los artistas cuando crean su gran obra u ofrecen su mejor actuación, pero hasta los más simples de los mortales entramos en ese trance que se asemeja a la inspiración.

Mihaly Csikszentmihalyi, uno de los fundadores de la psicología positiva, investigó mucho sobre el tema. En sus trabajos encontró que gente con diferentes oficios y profesiones fluían como verdaderos artistas: cirujanos, prisioneros, madres cuidando a sus hijos, operadores de montacargas, etc.

Fluir da como resultado un alto desempeño, lo cual es fabuloso para nuestra carrera, imagen, autoestima y bienestar, y también nos hace redescubrir que el trabajo es relevante para nuestra felicidad, como lo afirma Vanesa King, quien por cierto estará con nosotros en octubre próximo en nuestro Wellbeing 360 (https://www.wellbeing360.tv/).

Las claves para lograrlo ya las mencionamos, pero es importante precisarlas.

Comprométete por completo en lo que estás haciendo

Hablo de lo que también llamamos atención plena, concentrarnos en nuestra actividad en el momento que la estamos realizando, como si no importara otra cosa. En realidad es una experiencia placentera que estoy seguro que todos hemos vivido.

Guarda un equilibrio entre habilidades y desafíos

Para fluir, tus competencias deben tener cierto balance o preferentemente un ligerísimo déficit en relación con los retos que tienes que enfrentar.

Si es demasiado fácil lograr la meta, perderemos interés; si no es posible para nuestras habilidades, renunciaremos desilusionados; pero cuando el obstáculo es real y alcanzable, ponemos todo nuestro ingenio y fuerza para superarlo, de ahí la importancia de ponernos metas realistas.

Ten claro tu propósito

Tal vez no forma parte de tus pasiones lo que estás haciendo, pero si lo haces por tu familia, por un proyecto que tienes en puerta (un viaje, un emprendimiento, la compra de una herramienta para tu hobby preferido, un bien comunitario, tu patria) también puedes fluir en cualquier actividad.

Reunir estas condiciones nos permite sentir que controlamos nuestras acciones, que somos capaces de dirigir lo que estamos haciendo por el camino que queremos, y por lo tanto podemos experimentar júbilo y un gran orgullo a la hora de trabajar.

Es una forma natural de llenarnos de perseverancia porque, aunque fallemos varias veces, sabemos que estamos cerca y que lo vamos a lograr.

La gente que trabaja en lo que le gusta, fluye; por lo tanto, podríamos decir que no trabaja: le pagan por ser feliz.

