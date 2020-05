La continuidad del aislamiento nos ha puesto a pensar un poco más sobre la misión que cada uno de nosotros trae en este viaje llamado vida. Pero la tarea de quien hoy ocupa estas líneas, es por mucho, más loable: esta vez presentamos a Gilles Peterson, conductor radial, connoisseur musical, Dj, productor y coleccionista acérrimo de discos.

En mi opinión, puede que Gilles Peterson, nacido en Caen, Francia, en 1964 (55), se trate de lo que los más esotéricos definen como un alma vieja. Es que a los 22 años (1986) ya había sido contratado como presentador en la BBC Radio de Londres para conducir el programa Mad on Jazz. Si, un jóven de esa edad presentando uno de los géneros musicales más ricos y sobre los cuales se requiere el mayor expertise.

Pero nuestro gusto de acercarles al gran Gilles Peterson en Forbes Life es además por tratarse del hombre que identificó a esa vertiente del jazz fusión bien rítmico que se basó en discos lanzados por Djs y productores que incluían raras pistas de jazz, particularmente de los años 1960 y 1970, que a menudo las mezclaban con tracks de percusión y grooves baile electrónico, y a la que Peterson denominó Acid Jazz, parafraseando al Acid House que comenzaba a mover las pistas europeas en aquellos años.

Un poco de historia para comprender al personaje, no viene nada mal. Otra vertiente de grupos influenciados por estas grabaciones y que enfatizaron un enfoque basado en el ritmo de la música, fue lo que hizo del Acid Jazz un género en sí mismo.

Este incipiente estilo que allá a fines de los 80´s y principios de los 90´s utilizaba elementos de jazz, el funk y el hip-hop, debido a su existencia como una música de percusión, principalmente en vivo, estaba más cerca del jazz que cualquier otro estilo de baile, pero su enfoque en mantener un ritmo lo hizo aliado inquebrantable de la música de la discoteca.

Y esto fue porque se caracteriza por ritmos bailables y composiciones largas y repetitivas. Los grupos típicos incluyeron sesiones de bronces (saxos, trompetas y más), una sección de ritmo completo (a menudo con una batería y percusión adicional), e incluso un vocalista que podía cantar y rapear y, a menudo, un Dj.

Una de las grandes bandas también reveladas por Peterson en su sello Talkin´ Loud y que definen claramente el Acid Jazz, es Incógnito, con su hit “Always there”, en vivo, para tener la noción del potencial de estos músicos, encabezados artísticamente por el guitarrista y compositor Jean Paul Bluey Maunick, que con formaciones aleatorias en cada disco, logró impulsar un nuevo sonido.

Era otra cosa de lo que se conoce como el jazz ‘bailable’ de principio de siglo, era el Acid Jazz, que había llegado para quedarse.

Y para concluir este contexto, hay que decir que el propio Peterson junto a su colega y productor Eddie Piller en 1988 fundaron el sello homónimo para así revelarle a la humanidad una nueva y exquisita clase de música.

F: Me alegra conocer al hombre que catalogó al Acid Jazz, un verdadero selecter, a la persona que despertó al mundo a la posibilidad de descubrir un tipo único de música y luego la llevó a las discotecas para celebrarlo a través del baile … ¿cómo te sientes de ser el responsable de semejante hito?

GP: … Bueno, supongo que era la cara de ese movimiento (nos dice humildemente), pero por supuesto, eso era parte de una comunidad de clubbers que quería explorar diferentes “avenidas” musicales dentro de nuestro paisaje sonoro. La palabra Acid Jazz era un término divertido que parece haber encontrado su lugar como una nueva puerta al jazz de la que estoy muy orgulloso. ¡Si puedo ayudar a más personas a encontrar la verdad musical, eso es una victoria!

F: Eres famoso por tus descubrimientos: el Acid Jazz, The Future Cuba Sounds, además de revelar con tus compilados como Dj el groove africano y brasileño… Leí que Haití y la música de Martinica estaban en tu radar para futuras aventuras … ¿puedes contarnos algo sobre eso?

GP: Siempre estoy buscando el ritmo perfecto, supongo … (en referencia a uno de sus programas radiales Searching for the Perfect Beat) y con la llegada de Internet en los últimos años, hay aún más arqueólogos que buscan en todo el mundo los sonidos que puedo traer a la mesa a través de mis programas de radio y sets de clubes. Todos encuentran nueva inspiración de diferentes culturas e historias y cómo esto puede contextualizarse junto con la música contemporánea. Me encanta la forma en que la música sigue evolucionando. Muchas tiendas francesas han estado descubriendo música excelente del sello de Debs en Guadalupe recientemente, ¡tantas gemas!

F: Estuviste detrás del inicio de sellos como AcidJazz con el que nos presentaste a artistas como The Brand New Heavies, Galliano, Corduroy … Luego, con Talking Loud descubrimos Incognito, a Roni Size y a 4Hero y … ahora con Brownswood … ¿Qué artistas nos recomiendas?

GP: Hay tantos artistas, pero en Brownswood estoy particularmente entusiasmado con Zara McFarlane, una gran cantante de jazz que tiene un nuevo álbum inspirado en la música tradicional jamaiquina. Todo el jazz del Reino Unido, como Joe Armon-Jones y Maisha, también es emocionante y estamos ansiosos por el álbum debut de KOKOROKO. Y acabamos de lanzar una nueva etiqueta (subsello) de reediciones llamada Arc Records… Y casualmente el primer lanzamiento en Arc fue de un artista mexicano de 94 años llamado Tino Contreras. Lo conocí mientras estaba en México y me di cuenta de que él todavía tenía mucha música y ahora acaba de entregar un increíble álbum de música nueva.

Les presentamos el swing del jazzman mexicano Tino Contreras, en una de sus versiones de la Misa en Jazz con… Santo.

F: ¿Cómo es “buscar el ritmo perfecto” en tiempos de Covid-19? y qué sentido de oportunidad le encuentras a esta pandemia …

GP: Las personas tienen más tiempo para aprender en este momento y estudiar sus pasiones, por lo que muchas veces buscan orientación y curación, es por eso que las plataformas como Worldwide FM están creciendo, especialmente en comparación con la transmisión regular que no ha crecido tanto… Sintonice worldwidefm.net y descúbranlo ustedes mismos…

La cita está planteada y por el propio invitado: conectarse a su última aventura radial con Worldwide FM y la tarea de descubrir a Tino Contreras, el baterista oriundo de Chihuahua, para nosotros sin duda, motivo de otra entrevista.

A continuación la playlist que Gilles Peterson creó para los lectores de Forbes, para conocer lo nuevo de lo nuevo, lo desconocido de lo viejo, y especialmente, para quedarnos en casa.