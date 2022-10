DeNuestraRevista: Soberana de la barra

A la edad de 18 años, Alba Huerta decidió trabajar temporalmente como bartender para pagar sus cuentas; pero, tan pronto se dio cuenta de lo mucho que disfrutaba conectar con las personas y el ambiente festivo que le rodeaba, confirmó que ésa era su vocación.

Una década después, y tras haber estudiado Negocios, Alba se convertía en una de las pioneras en hacer carrera en la mixología y abrir su propio bar: el famoso Julep, en Houston, el mismo que fue reconocido, en junio de 2022, con el premio James Beard.

Recibir el “Oscar de la gastronomía” es más que un logro personal para la empresaria: “Éste es un reconocimiento para toda la comunidad latina [que vive] en Estados Unidos y que, con su esfuerzo, mueve la industria”, dice a Forbes Life, en la barra de Limantour, donde reveló su maestría en un takeover especial.

Siendo niña, su familia y ella emigraron de México a Houston. Conforme creció, también se hizo grande su cariño por esta urbe texana, afecto que se encuentra vertido en el programa de coctelería que distingue a Julep.

Foto. © Oswaldo Ramírez

AUDACIA ANTE LA ADVERSIDAD

Los retos han forjado el carácter de Alba. La primera etapa de la pandemia, no obstante, fue un golpe duro que la hizo cuestionarse como nunca. “Nos quedamos en la oscuridad. Cerré el bar y comencé a analizar lo que había pasado. Me pregunté: ‘¿Lo estoy haciendo bien? ¿Hay manera de mejorar?’ Así

que me puse a organizar las ideas”.

Empezó dando clases online para que el público aprendiera a hacer sus propias bebidas en casa. Luego creó JulepToGo (un modelo para entregas a domicilio) y, más adelante, una tienda con servicio pick up.

Sabía que debía hacer esfuerzos extraordinarios para cuando llegara el momento de reabrir definitivamente. “Le dije a mi equipo: ‘Necesito que estemos preparados porque, por primera vez, tendremos clientes que tal vez saben más que nosotros. Debemos escuchar con detenimiento lo que ellos quieren’. Decidí que la apertura debía hacerse durante el Derby de Kentucky [el 30 de abril de 2021].

Foto. © Oswaldo Ramírez

No podía haber mejor momento”, dice, con alegría. “Desde entonces, no hemos parado”. “Me enamoré de la barra por la energía de las personas… y sigo enamorada”, afirma Alba.

Por ello, quiere seguir narrando historias cada vez más entrañables a través de sus propuestas líquidas; de transmitir las emociones que siente estando en Houston, y aquellas que la conmueven cuando visita el país que la vio nacer.

“Me emociona, sobre todo, ese aroma a hogar en casa de mi abuelita, en San Luis Potosí, y los ingredientes que descubro a mi paso”.

