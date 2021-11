19 restaurantes mexicanos destacan en los Latin America’s 50 Best Restaurants

Diversos restaurantes mexicanos fueron reconocidos en los Latin America’s 50 Best Restaurants 2021: Pasado y Futuro. Debido a que muchos de estos spots gastronómicos permanecieron cerrados durante la pandemia de salud, el ranking buscó crear una lista retrospectiva.

Para ello se tomaron en cuenta las votaciones de las ocho ediciones anteriores hasta conformar esta lista. En la misma, Central –Lima, Perú– de los chefs Virgilio Martínez y Pía León fue nombrado ‘The Greatest Restaurant in Latin America 2013-2021’.

Los 100 restaurantes que fueron incluidos son de un total de 12 países de la región. Ahí México consiguió ubicar a 19 de ellos encabezados por: Pujol, Ciudad de México, en la posición 5; Quintonil, CDMX (8); Sud 777, CDMX (12); Pangea, Monterrey (15); Rosetta, CDMX (27); Alcalde, Guadalajara (32); Máximo Bistrot, CDMX (33); Nicos, CDMX (35); Le Chique, Cancún (38); Corazón de Tierra; Valle de Guadalupe (40); Amaranta, Toluca (44); La Docena, Guadalajara (57); Manzanilla, Ensenada (62); Casa Oaxaca, Oaxaca (63); Merotoro, CDMX (72); Laja, Ensenada (79); Dulce Patria, CDMX (85); Pitiona, Oaxaca (95) y Deckman’s en el Mogor, Ensenada (98).

Foto: Latin America’s 50 Best Restaurants.

“Nos emociona destacar a más de 100 restaurantes y proporcionarles a los amantes de la comida y a los viajeros esperanzados un poderoso punto de referencia gastronómico” William Drew, director de contenidos de Latin America’s 50 Best Restaurants

Este año el ranking de los Latin America’s 50 Best Restaurants también contó con diversos premios especiales. Con ello se reconoció a personas y lugares que mediante diversas iniciativas han ayudado a generar un cambio positivo.

Foto: Latin America’s 50 Best Restaurants.

El mexicano Eduardo García de Máximo Bistrot en Ciudad de México obtuvo el premio Estrella Damm Chefs’ Choice Award-Best Reinvention. Esto gracias a la reinvención que le permitió continuar operando con éxito durante la pandemia, al trasladar su cocina y comedor a un espacio más amplio en donde se pudieran mantener los protocolos de seguridad.

Por su parte Celele –en Cartagena, Colombia– fue reconocido con el Gin Mare Art of Hospitality Award gracias a que ofrece un menú en el cual explora todo lo que el Caribe tiene para ofrecer. Asimismo, Anafe en Buenos Aires recibió el American Express One To Watch Award, pues en poco tiempo pasó de ser un concepto de club de cena a convertirse en un restaurante permanente que ofrece un menú cosmopolita.

Foto: Latin America’s 50 Best Restaurants.

Finalmente, Corrutela en São Paulo recibió el premio Flor de Caña Sustainable Restaurant Award, debido a su propuesta amigable con el planeta. Ahí el chef César Costa elabora su propuesta culinaria con productos locales orgánicos, al mismo tiempo que se elimina el uso del plástico y se convierten en abono todos los residuos utilizando energía solar.

De esta forma, la edición especial de los Latin America’s 50 Best Restaurants trajo muchas sorpresas. Y mantiene la promesa que el próximo año sí se realizará un ranking como en las ediciones pasadas.

