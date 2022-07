Esta es la nueva colaboración del Chef Enrique Olvera

El chef mexicano Enrique Olvera, fundador de Pujol y Cosme, se sumó a una nueva colaboración con un restaurante de hamburguesas, para crear un platillo que resaltará las cualidades de la gastronomía mexicana, se trata de la ‘Ant Bruger‘.

Ant Burger

Como ya se adelantaba, la colaboración lleva por nombre ‘Ant Burger‘ y puede ser degustada en el Shake Shake, un restaurante moderno de estilo roadside que es reconocido por sus hamburguesas. Sin embargo, estará disponible de forma exclusiva en la sucursal que se ubica en Reforma 333, durante el próximo 15 de julio.

Foto: Cortesía de Shake Shake.

La hamburguesa no solo incluye los elementos clásicos del restaurante, además está fusionada con la gastronomía de Enrique Olvera, un chef mundialmente reconocido, quien trabajó en colaboración con el director culinario Mark Rosati.

La ‘Ant Burger‘ incluye carne Angus 100% natural, ya que no contiene hormonas ni antibióticos, queso Monterey Jack, lechuga, jitomate herloom y mayonesa de hormiga chicatana, un sello del chef mexicano, además está acompañada de encurtidos de la casa. ¿Estás listo para disfrutar de esta exquisita combinación de sabores?



“Cuando comenzamos a platicar de cómo sumar evidente pensé en algo que se ha vuelto emblemático de nuestros menús: las hormigas chicatanas. No estamos inventando nada nuevo sino aportando ingredientes con los cuales regularmente trabajamos, hormigas y hortalizas de nuestra red de productores de Valle de Bravo.” Chef Enrique Olvera

Foto: Cortesía de Shake Shake.

El rescate de la cultura mexicana

La ‘Ant Burger’ busca destacar los sabores mexicanos pero también rescatar la celebración de la cultura mexicana y su gastronomía, es por eso que el restaurante donará todas las ganancias que sean obtenidas a través de este platillo al Museo Nacional de Antropología, con el fin de apoyar y conservar la riqueza de México.

Foto: Cortesía de Shake Shake.



Esto va de la mano con la misión que distingue al mundialmente reconocido chef Olvera, quien se ha interesado por la conservación del patrimonio natural de México y la valoración de la diversidad que existe en el país, a través de su labor gastronómica, que se concentra en las técnicas de la comida mexicana.

Recientemente, el restaurante Cosme del chef Enrique Olvera perfiló entre los mejores restaurantes del mundo, en el conteo que The Wolrd’s 50 Best (51-100) realizó este año, Cosme ocupa el puesto número 69. Sin embargo, aún no se da a conocer el nombre de los primeros 50 lugares, en donde seguro perfilará Pujol.

