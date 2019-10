Grand Velas reúne a los mejores chefs de Asia en la Riviera Maya

En busca de mostrar la autenticidad de las cocinas del legendario continente asiático, Grand Velas Riviera Maya reunió a cinco chefs que con su talento y maestría crearon una travesía gastronómica guiada por la abundancia de sabores, colores y aromas orientales.

Wayu “Light” Wattanakamin, chef ejecutivo de los restaurantes Sen Lin en los resorts Grand Velas y el único miembro del Club Master Chefs de Tailandia en residir en América Latina, fue el anfitrión del encuentro titulado The Best of Asia.

En entrevista con Forbes Life, el chef Light se mostró feliz de cocinar con sus colegas, difundir la diversidad de las cocinas de Asia y sobre todo, la sazón genuina de cada una de ellas. Su ánimo por la excelencia se expresa a diario en los restaurantes Sen Lin, recientemente distinguidos con cuatro diamantes AAA.

“Ese reconocimiento nos inspiró a organizar The Best of Asia y ha sido un gran éxito”, comentó Michel Muestière, Maître Cuisinierde France y director culinario de Velas Resorts, quien ha encabezado los esfuerzos que desde hace cinco años dan vida al festival que convoca a los mejores exponentes de la cocina nacional e internacional.

Para muestra la trayectoria de los chefs que, con amenas charlas y un ambiente de sincera fraternidad, cocinaron un menú de 10 tiempos para deleite de los huéspedes e invitados especiales.

Wayu “Light” Wattanakamin

A lo largo de su trayectoria en la industria de la hospitalidad y la cual suma más de 14 años, exploró diferentes corrientes gastronómicas internacionales en Sahara Resorts en Kuwait, Millennium Plaza Hotel en Dubai, Diplomatic Club en Doha, por mencionar algunos.

Kazu Kumoto

Hablar de la chef Kazu, es referirse a toda una institución en términos de cocina japonesa en México. Siendo fiel a sus orígenes y con tenacidad, desde joven rompió con los esquemas en cuanto género se refiere. Con una vasta experiencia, afirma su pasión por los ingredientes en Kazu’s Kitchen con sede en la capital mexicana.

Makoto Okuwa

Con más de dos décadas de experiencia, ha desarrollado su propia versión de la cocina japonesa, fusionando el tradicional sushi Edomae con técnicas culinarias modernas. En el 2017, abrió el restaurante que lleva su firma personal en Polanco, en la Ciudad de México, espacio que le permitió expandir su talento en una nueva dirección matizada con ingredientes mexicanos.

Susur Lee

Famoso por sus apariciones en programas de televisión como Iron Chef (versión Estados Unidos y Canadá), su estilo mezcla las tradiciones epicúreas de China con las técnicas clásicas de la cocina francesa y que han dado como resultado una estética culinaria original y atrevida -un aspecto apegado a su personalidad-. Es propietario de tres restaurantes en Toronto y del galardonado TungLok Heen en Singapur.

Kent Vatcharavee

Es fundador del Club Master Chefs de Tailandia, director de la región tailandesa de la Asociación de Restauradores Gastronómicos de las Américas y el Mundo (AREGALA) y fundador de Bangkok Cooking Studio by Chef Kent. Cuenta con una experiencias de más de 38 años, gracias a la cual ha sido invitado a participar como juez en diferentes competencias y programas de televisión.

