Hotel El Ganzo Los Cabos: música y arte en un 5 estrellas con propósito

Dentro del abanico de alternativas hoteleras de San José del Cabo, son muchas las variantes que garantizan un descanso reparador en las puertas de este paraíso que México dispone para el turismo local e internacional, pero de todas ellas, la de Hotel El Ganzo, a unos 20 minutos del aeropuerto, es una de las principales a tener en cuenta.

¿Qué es lo que hace a Hotel El Ganzo una alternativa diferente? En definitiva, hay algo mágico que va mucho más allá de un hospedaje de cinco estrellas, en la privilegiada zona de La Playita, con un rooftop espectacular que incluye alberca infinita, un jacuzzi transparente para ocho personas, bar con los mejores cocktails, restaurante, un gran lounge con camastros dobles y casi siempre, con Djs en vivo.

Uno de los murales ubicados en el rooftop. Foto Forbes Staff.

La barra de uno de los extremos atendida magistralmente por el capitan Alan y los barmans Jordy y compañía. Foto Forbes Staff.

Lo que destaca a El Ganzo es el concepto con el que fue creado por Pablo Sánchez Navarro, con la idea de epicentro cultural o hub artístico, que a la vez encuentra rumbo en forma de negocio con la acertada visión de su manager Mike Casas, uno de los responsables de llevar al hotel a recibir una B Corp Certification.

El certificado B Corp alcanza a las empresas que cumplen con los más altos estándares de responsabilidad social, legal y ambiental verificada, además de la transparencia pública para lograr un equilibrio a largo plazo de ganancias y propósitos.

Son más de 4,500 empresas en 79 países con más de 150 industrias diferentes las que están trabajando juntas para redefinir las prácticas comerciales con el objetivo de hacer del mundo un lugar mejor y El Ganzo es una de ellas, y comparte cartel con etiquetas como Patagonia, Ben & Jerry’s y muchas más.

“Fue un proceso muy largo, de más de año y medio, en donde además de la evaluación tienes que llevar adelante acciones que minimicen ese impacto negativo, como por ejemplo el reciclado de agua, sobre todo en lugares con albercas como este”, explica a Forbes Life, Mike Casas.

En este sentido, Casas agregó que “estamos terminando la instalación para que ya no tiremos nada de agua y no usemos, por ejemplo, ningún químico: cuando tú te metas en las albercas, ya van a ser aguas libres de químicos, de cloro, y sin tirar absolutamente nada”, del líquido vital.

Una de las albercas laterales de la planta baja en el edificio de El Ganzo, en La Playita.

La artesanal Soda Raíz, uno de los secretos mejor guardados de Los Cabos, de la cual hablaremos próximamente, fue otro de los hallazgos en El Ganzo. Foto Forbes Staff.

Otro de los murales que embellecen el rooftop de El Ganzo. Foto Forbes Staff.

“Somos el primer hotel en México en tener esta certificación (que consta aproximadamente de unos 140 puntos a cumplir), que se ha establecido en nuestro propósito como empresa, enfocado al bienestar universal”, explica Casas.

Pero aún no llega lo mejor, porque El Ganzo acaba de celebrar sus 10 años con el festival Ganzo X, no obstante, no quitan la mirada sobre las verticales que conforman su compromiso B Corp, y para ello, su relación con la comunidad es muy importante.

En este sentido, han implementado “un centro comunitario en donde los huéspedes también aportan una donación que va directamente a este nucleamiento que apoya a los niños de esta gran familia que es El Ganzo”, explica el manager, con una sonrisa cómplice donde tácitamente revela que su hotel no solo se trata de un habitual alojamiento cinco estrellas.

“En el centro comunitario dan clases de inglés, les permitimos a los niños llegar y hacer sus tareas con conexión a Internet gratuita. Les damos donación de dispositivos para que tengan computadora, o un ipad como medio de tecnológico, y en cuanto al aprendizaje, damos clases de arte”, enumera el manager.

Lo más sorprendente es que todo esto “está ratificado por un documento notariado y firmado por el propietario de El Ganzo, Santiago Sánchez Navarro, que se llama Protección de la Misión, donde se enumeran nuestras acciones y en donde él se compromete a que cualquier decisión de negocio que pueda tomar, no vaya en contra de los principios básicos de empresa ‘B’. El documento está rubricado además por nosotros como gobernanza y por la mesa del Consejo de Administración”, detalla.

Es que en El Ganzo, todo se lo toman en serio, como la cena recepción con menú del chef Javier Plascencia, para la celebración en el rooftop durante la noche apertura del Festival Ganzo X, que tuvo al trío de rock psicodélico Khruangbin como headliner, acompañado de figuras nacionales e internacionales como Pachyman, Dj Quantic, Jupiter & Okwess, el local Ganzo Collective y muchos más.

Los sonidos jamaiquinos de Pachyman abrieron el show del trío Khruangbin. Foto Forbes Staff.

Escena del show de Khruangbin durante el Festival Ganzo X. Foto Forbes Staff.

El lounge del Festival Ganzo X. Foto Forbes Staff.

Pero en los tres días en que acompañamos a Mike Casas y al glorioso staff que nos consintió en todo momento, nos enteramos también de los dos programas de El Ganzo, uno llamado Music in Residence que ofrece residencias artísticas de una semana, e involucra al estudio de grabación, que se encuentra en el subsuelo del lobby del hotel, dirigido por el afable Paco Rosas y el apoyo de Christophe Bourlon.

El tour por el estudio subterráneo que da vida a las producciones de El Ganzo Records estuvo a cargo del propio Rosas, músico, ingeniero, sound designer y productor con más de 20 años de trayectoria y comparte créditos con artistas, compositores y cantantes como Erlend Oye, LP, Sebastian Maschat de The Whitest Boy Alive y muchos más.

De acuerdo a Rosas, el programa ha recibido a artistas como L’imperatrice, Alicephoebelou, Bandalos Chinos, Siddhartha, Rubio y muchos otros como “Anderson .Paak, quien se enteró de su Grammy estando aquí en el estudio. Precisamente, los artistas llegan al hotel para una semana de descanso y música y ellos nos regalan una performance en vivo para los huéspedes y amigos, que generalmente sucede en el rooftop”, confía el músico.

Para la reapertura del hotel en 2012, la maravillosa terraza tuvo a Slash de los Guns n’ Roses presentado por Charlie Sheen en una noche épica (arrancaron con Whole lotta love de los Zeppelin, a continuación el video), pero eso no es todo, ya que en el mágico sitio de La Playita, LP escribió canciones de su último álbum en la habitación ‘300’ (una de las 69 del edificio), donde grabó el video oficial de “How Low Can You Go (ADDAL Remix)”, dirigido por Eric Maldin.

Escenas del show de Slash con presentación de Charlie Sheen.

Video de LP, donde se observan cameos del acceso al hotel y la sutil atmósfera de las habitaciones.

Otras figuras que grabaron en el subsuelo de El Ganzo, fueron Ximena Sariñana, su tema ‘Ruptura‘, y Natalia Lafourcade con Gustavo Guerrero, en ‘Tonada de Luna Llena‘, entre muchos otros artistas de primera línea que visitaron el santuario de Paco Rosas y compañía.

Pero dijimos que eran dos los programas relacionados con el arte que el hotel lleva adelante, el mencionado, y el de arte (en su mayoría pictórico) que explicó a Forbes Life, Francois Paris, uno de los ‘hombres de la casa’, quien lleva adelante la iniciativa.

Francois Paris, durante el recorrido por las obras de arte residentes en El Ganzo. Foto Forbes Staff.

Los coloridos pasillos ilustrados de El Ganzo. Fotos Forbes Staff.

“Muchos artistas llegan a través de nuestro programa y al igual que la música, por ejemplo, intervienen una de las tantas habitaciones, o pintan un mural, con el objetivo de cumplir una de las premisas del fundador Pablo Sánchez Navarro, quien concibió este espacio como un punto dedicado al arte, más allá del negocio de la hospitalidad”, explica Paris quien dio un pequeño tour por las gemas que alojan muros y pasillos del edificio.

No podemos olvidarnos de la playa protegida y del beach club alla Burning Man, Crania, que inauguró nueva temporada en su entorno industrial único, a un lado de la costa del puerto de Los Cabos.

Finalmente, vale decir que El Ganzo anuncia su lineup para la celebración de Año Nuevo, del 29 de diciembre al 1º de enero, llamada Dreamscape, con música de la leyenda DJ Harvey, Rodriguez Jr. (Live), Sainte Vie (Live), Carlita, Echonomist b2b Jenia Tarsol, unders, Henry Pope, Dramian, ABAQ & FLOSO (Live), Cirque Noir (DJ Set), Daniel Weil, Miss Javi, Hunter Leggitt, Gavlak, Patricio Hegewisch, Ukiyo, Eternaut, Space Cookie, Gusfraba, Sonido Mi Amor, Hans Valør y más. Más información aquí.

En definitiva, música, arte por todos lados y la virtud de un cinco estrellas como ningún otro, hacen de El Ganzo un lugar imperdible cuando se trata de coquetear con las puertas del paraíso en Baja California Sur.

Para más información del hotel y bookear una estadía, aquí su web.

