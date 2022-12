Fernanda Canales, espacios que fomentan el equilibrio entre las personas y el entorno

El gusto por la pintura indujo a Fernanda a estudiar arquitectura. Siempre quiso enfocarse en trabajos creativos. “Paradójicamente, desde el primer día que entré a la carrera dejé de pintar. Había que hacer dibujos técnicos que requerían dejar a un lado el pensamiento libre, que me interesaba”, dice en entrevista para Forbes México.

Canales ha llevado a cabo en México obras muy relevantes, como el CEDIM campus Monterrey en Nuevo León, el Centro Cultural Elena Garro (2012), Vecindad Monte Albán (2020), Museo Abierto (2018), a un costado del Museo Tamayo, entre muchos otros. “Casi siempre, mis proyectos han tenido, primero, un reconocimiento internacional, y luego, se valoran en México. Fue el caso de Salas de Lectura, un prototipo económico del tamaño de un cajón de estacionamiento para un coche. Este cambió la relación con el espacio público en conjuntos habitacionales con problemas de violencia y abandono. Se volvió a ocupar el espacio que se había ocupado de manera ilegal con rejas. Se transformó en un lugar para que la comunidad pudiera tomar clases, hacer la tarea, y realizar actividades sociales”.

Para Fernanda, la pandemia, no sólo transformará la manera en que concebimos los espacios, sino también la manera en que se utilizan, se construyen, y cómo se relacionan con el entorno: “La prioridad va a estar en las consecuencias sociales y ambientales de la arquitectura”. Para lograr mejores proyectos de vivienda en México, explica, es importante dejar de catalogar 70% de la vivienda que se construye como “vivienda informal”: “No se puede considerar ilegítimo el modelo más recurrente de vivienda de un país. Se deben cambiar las leyes, la forma de otorgar créditos y permisos de construcción, para impedir que los grupos más desfavorecidos construyan sus casas en las zonas de mayor riesgo por inundaciones, deslaves, etcétera, y más alejadas de los centros de trabajo, transporte y espacio público”.

La arquitecta ha participado en más de 30 eventos relacionados con la arquitectura, como la 17 Bienal de Arquitectura de Venecia, con la pieza “After the House” (2021). También participó en Arquitectura social, eje para la transformación del territorio (SEDATU-Espacio 2021), Single Handedly: Contemporary Architects; Pop, populista, popular. El diseño del pueblo (2019), entre muchos otros. También formó parte en una muestra en la Galería Metropolitana de la UAM en la Ciudad de México, donde presentó a escala real “una vivienda social para mostrar los errores de los proyectos que en México se construyen millones de veces”. Ha expuesto varias veces en la Bienal de Venecia y en The Royal Academy of Arts en Londres, y la Galería Ifá en Stuttgart.

Actualmente, Fernanda se encuentra trabajando en una serie de espacios públicos y centros sociales en ciudades fronterizas en Sonora. También está laborando como docente en la Universidad de Harvard. “Planeo seguir trabajando en una investigación sobre proyectos que han planteado un mejor equilibrio entre las personas y el entorno, la vida y el trabajo, y lo urbano y lo rural”.