Menos contenido, más prospectos y clientes

Por Bernardo Salazar Jiménez*

En este contenido quiero compartirte acciones que he implementado eficazmente con menor cantidad de contenido, para aumentar el tráfico calificado, cantidad de prospectos y clientes.

En este caso la regla “menos es más” se centra en la calidad y no en la cantidad. Si tu idea es conseguir más tráfico, contactos y clientes, estos consejos te serán de gran utilidad.

Comencemos definiendo un par de conceptos para estar en sintonía:

Contenido: a pesar de poseer diferentes formatos, en este artículo nos limitaremos a los artículos de blog y videos.

Videos: no hablamos de una megaproducción o videos animados, sino donde un especialista aparece ante cámara charlando sobre algún tema en particular.

Dicho lo anterior, empecemos:

Si tu pregunta es, ¿cómo lograr más tráfico, prospectos y clientes con menos contenido? La respuesta es sencilla:

Responde interrogantes de potenciales clientes.

Aborda temas de forma completa.

Usa formatos didácticos para explicar y ser más empático.

Analicemos a detalle cada punto:

Interrogantes de potenciales clientes

Existen muchas formas de llamar la atención de los prospectos. La mejor manera de atraerlos puede resultar simple, pero muy efectiva:

Responder a sus dudas.

¿Qué tipo de preguntas? Me refiero a aquellas dudas de interés para los prospectos antes, incluso, de hablar con un vendedor.

Por ejemplo: ¿Cuánto cuesta tu servicio?, ¿cuáles son los niveles de precios?, ¿qué dificultades supone contratar tu producto o servicio?

Estas preguntas, y más, son aquellas que debes responder mediante tus contenidos de forma clara y honesta.

Seguro piensas que al escribir sobre tus precios ya no te van a contactar. Bueno, todo depende del enfoque y nivel de detalle con el que abordes este tipo de contenido.

La clave es reflejar tu propuesta de valor.

Aborda temas de forma completa

Al hablar de una temática de interés para tus potenciales compradores hazlo de forma profunda. Es decir, toca todo lo necesario del tópico aún si esto implica hablar de tu competencia.

Esto resultará en contenidos más extensos. Si estás pensando que los usuarios no leen, tienes algo de razón. Sin embargo, nadie lee algo que no le interesa o no le aporta valor.

Si tu producto o servicio supone una gran inversión, ten por seguro que leerán todo. Así disminuirán las probabilidades de tomar una mala decisión.

Investiga a fondo todo lo que involucra la temática que elegiste y abórdala sin omisiones.

Formatos didácticos para explicar temas y lograr empatía

Si existen temas que pueden explicarse mediante gráficos es momento de salir a cámara. Exacto, aquí entran en acción los videos.

Si bien usar gráficos es válido, tú debes salir a cámara, para humanizar el video y aumentar la permanencia.

Puedes evitar salir en el video, pero el objetivo aquí es brindar valor. Si vas a responder una pregunta de tus visitantes o prospectos, lo mejor es hacerlo de manera personal (por decirlo de algún modo).

Conclusión

La frecuencia de publicaciones en un blog puede variar, 2 – 3 posteos por semana. Cuida que sean de utilidad e interés para tus prospectos. Así lo encontrarán relevante y el buscador de Google hará lo mismo.

La frecuencia en videos puede variar, dependiendo del equipo interno para realizarlos. No olvides siempre colocarlo en tu sitio web acompañado de texto detallado para que los buscadores entiendan de qué trata tu video.

Contacto

Bernardo Salazar Jiménez es entrenador Certificado por HubSpot. Fundador de Agencia de Inbound Marketing Media Source. Apasionado de la tecnología el marketing digital y las ventas inbound, más de 15 años de experiencia y fundador de la agencia Media Source.