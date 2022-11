Revelan negociación de Monreal por candidatura presidencial de oposición

Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, está negociando su candidatura presidencial con los partidos de la oposición que integran la alianza Va por México.

De acuerdo con tres fuentes consultadas por el diario El País, el senador morenista ha sostenido encuentros con los liderazgos del PAN, PRI y PRD, incluso Movimiento Ciudadano, para encabezar los esfuerzos rumbo a 2024.

De acuerdo con el rotativo, es Movimiento Ciudadano el que ha manifestado su interés porque el zacatecano sea el abanderado que unifique a la oposición.

No obstante, según El País, Monreal Ávila ha dicho que no aceptará ser candidato si los cuatro partidos no lo impulsan.

Lee también: Monreal no irá a la marcha de AMLO… estará en España por trabajo

Esta sería una de las rupturas más fuertes al interior de Morena de cara a la sucesión presidencial, pues Monreal es uno de los fundadores del partido.

Desde hace algunas semanas, los desencuentros de Monreal con algunos morenistas, como la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, han desgastado la relación.

A esto se suma la inconformidad del legislador por el proceso interno de Morena para elegir mediante encuestas al candidato presidencial y que abiertamente ha acusado que hay una cargada hacia la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum.

No te pierdas: Monreal acusa embestida; a fin de año decidirá si sigue en Morena

Síguenos en Google Noticias para mantenerte siempre informado