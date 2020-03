Romo defiende a su exempresa, hoy acusada de acaparar concesiones de agua

Alfonso Romo, jefe de la Oficina de la Presidencia de la República, aseguró que está orgulloso de Enerrall, la empresa que fundó en 2007 y que, de acuerdo con una investigación periodística, obtuvo concesiones para explotar la mayor cantidad de agua subterránea para uso agrícola en Península de Yucatán y causar daños ecológicos en la zona.

El empresario, quien se integró en 2018 al equipo de Andrés Manuel López Obrador como el brazo que conecta al gobierno federal con los líderes del sector privado, aseguró que no existe ningún conflicto de interés en las labores que lleva a cabo actualmente, toda vez que ya no tiene participación en dicha empresa.

Enerrall únicamente cuenta con 0.4% de los permisos de agua de la región, afirmó Romo durante la conferencia de prensa para anunciar cambios en la secretaría de Hacienda y la oficina que encabeza.

“Yo empece este proyecto como la gran innovación tecnológica a nivel mundial, desde 2011, tiene 10 años, hemos tenido revisiones de todos, nunca hemos tenido un problema salvo una discusión con Profepa, tenemos ocho cenotes en custodia, hubo un deslave y ni siquiera había nada. Entonces no tenemos ningún problema medioambiental, cero”, aseguró.

Añadió que la empresa que fundó no sólo no ha generado daños ecológicos en los puntos donde se ha establecido, sino que ha apoyado a la economía de campesinos y ejidatarios.

“Es una creación de riqueza para miles de campesinos, pequeños propietarios y ejidatarios, como nunca se había visto en el mundo, esta tecnología es propiedad de mexicanos, cómo transformar suelos sin afectar el medio ambiente utilizando microorganismos en la zona”, refirió.

Además, el funcionario presumió que ha sido merecedor de diversos reconocimientos por su labor ecológica y el desarrollo tecnológico en materia de suelos.

“He recibido más premios por respeto y en Yucatán concretamente, dicen que me eché los mantos freáticos, fíjate qué ignorancia, con todo respeto a los reporteros, en la Península de Yucatán hay mantos subterráneos, todo lo que se llueve en Tabasco, viene subterráneamente, por eso hay cenotes, por eso esa agua desemboca al Caribe; si no cuidamos cómo utilizamos esa agua, infectamos, en toda esa zona no hay drenaje, entonces todo se va a las aguas subterráneas”, apuntó.

De acuerdo con la investigación periodística, la compañía biotecnológica se sirve del acuífero con la reserva más importante del país, pero cuya disponibilidad media anual ha bajado 43% y durante su expansión ha afectado la vegetación y fauna sin que se conozca cómo cumple las medidas de mitigación ambiental, entre otros señalamientos.

Según la investigación, llevada a cabo por Univisión, con el apoyo de Connectas y del International Center for Journalists (ICFJ) −y difundida también en las plataformas Aristegui Noticias, Proceso, Ruido en la Red y Vice en Español, en noviembre de 2018, antes de asumir su actual cargo, Romo abandonó la empresa, aunque quedó vinculada a familiares suyos.

