Secretos de los millonarios para generar riqueza

Pareciera que existe un club al que solo unos cuantos tienen acceso. Para entrar tienes que ser un genio de las inversiones, un gran empresario o un excelente estratega. Ser multimillonario es algo que pocos logran por su propia cuenta, sin embargo, no quiere decir que este grupo selecto de personas tengan algo especial y diferente que los demás no tenemos.

De hecho, si prestas atención a sus diferentes estrategias y tips para hacer negocios e invertir, podrás darte cuenta de que tienen varias cosas en común y de que, el éxito también es una cuestión de actitud, perseverancia y paciencia.

Me tomé la tarea de investigar algunos de los trucos y consejos que personajes como Warren Buffet han compartido a lo largo de los años. La idea es tomar hacks de diferentes personalidades que crearon su propia fortuna para ajustar nuestra forma de pensar y objetivos con el fin de obtener los resultados que queremos.

Ray Dalio

Ray Dalio es el fundador del fondo de cobertura más grande del mundo, Bridgewater Associates, también es una figura destacada en el mundo de la filantropía, es un ávido partidario de la meditación trascendental y se le considera una de las 100 personas más influyentes del mundo.

Una de las ideas de este billonario, que me parece muy interesante, es que él cree que puedes alcanzar cualquiera de tus sueños siempre y cuando seas creativo y flexible.

“Para tener el dinero que necesitas y el trabajo que quieres, tienes que ser creativo y flexible”, afirma.

“Empieza por pensar detenidamente si hay algo que te apasione y sea bien pagado”, escribió Dalio en un post de LinkedIn. “No seas demasiado limitado a la hora de pensar qué te hace sentir esa pasión y qué te aporta dinero; sé inteligente y haz algunas concesiones. Cuanto más inteligente seas, menos concesiones tendrás que hacer”.

Olvídate del perfeccionismo. La ley de Pareto nos dice que obtenemos el 80% de resultados del 20% del esfuerzo que pusimos para obtenerlos. Si comprendes esta ley, podrás relajarte un poco y entender que a veces los pequeños detalles de una decisión no son tan importantes.

Los perfeccionistas suelen tardar mucho tiempo en tomar decisiones por pequeños detalles que afectan mínimamente a una decisión, a costa de las cosas que son realmente importantes.

Además de ser una de las personas más influyentes en el mundo de las inversiones, Ray Dalio también tiene muy buenos consejos sobre cómo llevar la vida.

Warren Buffett

Warren Buffet es el rey de las inversiones y por eso no podían faltar sus perspectivas. Como podríamos escribir un libro de los secretos de Buffett, traté de tomar las ideas más relevantes y sintetizarlas para ustedes.

Evitas las deudas innecesarias. Por más tentador que parezca tomar dinero prestado para comprarte el coche del año o el último iPhone, evita hacerlo. Cuando te endeudas lo único que estás haciendo es desequilibrar tus finanzas personales. Es importante siempre tener un balance entre lo que ganas y lo que gastas.

Lleva una vida sencilla. Tal vez no es el consejo que esperarías escuchar de un millonario pero, tal cual como lo lees, Warren Buffett no es partidario de los estilos de vida de lujo. Para él es esencial encontrar el balance entre la felicidad y la calma gastando solo lo necesario.

Invertir en el S&P 500 es de lo más conveniente. Si estás comenzando a invertir, no trates de buscar algo que te traiga mucho dinero rápidamente. Mejor estudia el mercado e intenta comprender cómo funciona al invertir en empresas seguras y los fondos indexados del S&P 500 son excelentes para comenzar.

El interés compuesto puede ser tu mejor amigo. Buffett siempre ha predicado la “magia” del interés compuesto. Al reinvertir tus ganancias consigues que estas se retroalimenten y crezcan a lo largo del tiempo.

Sé paciente, invierte a largo plazo y diversifica. Invertir a largo plazo es más seguro y a la larga puede tener mayores beneficios que una inversión a corto plazo. Por otro lado, diversificar tus acciones es muy importante para mantenerte a flote si es que hubiera algún imprevisto en el mercado. En la charla anual de Berkshire Hathaway, sobre cómo invertir en la post pandemia, Buffett comentó lo siguiente:

“Si solo tuviera un grupo diversificado de acciones, serían acciones estadounidenses. Esa sería mi preferencia, pero mantenerla durante un período de 30 años”, asevera.

Jeff Bezos

Otro de los grandes millonarios de estos tiempos es Jeff Bezos. Aunque no es conocido por ser un gurú de las inversiones como Buffett y Dalio, sí ha demostrado ser un excelente hombre de negocios. Después de todo, Amazon comenzó como una plataforma de venta en línea de libros y hoy es un gigante internacional que vende productos de todo tipo, produce películas y series, y ofrece uno de los servicios más grande de logística en el mundo.

Una de las cosas que Bezos te pide que hagas es tomar riesgos:

“Cuando piensas en las cosas de las que te arrepentirás cuando tengas 80 años, casi siempre son las cosas que no hiciste. Son actos de omisión. Muy rara vez te vas a arrepentir de algo que hiciste que fracasó y no funcionó o lo que sea”, dijo en una entrevista de 2018.

“Yo no pensé que me arrepentiría de intentarlo y fracasar. Sospechaba que siempre me perseguiría la decisión de no intentarlo en absoluto”, dijo el empresario.

Por otro lado, para Bezos es muy importante tomar buenas decisiones rápidamente. En la carta que compartió con sus accionistas en 2005, explica que la mayoría de las decisiones son reversibles. Por lo tanto, si tomas una decisión que no fue óptima puedes revertirla y no verte afectado por las consecuencias, no por mucho. Siempre puedes reabrir esa puerta y repensar las cosas. Bezos argumenta que, de lo contrario, puedes experimentar aversión irreflexiva al riesgo, falta de experimentación suficiente, lentitud y, en consecuencia, disminuir la invención.

En otra de sus cartas a sus accionistas, el fundador de Amazon habla de la importancia de aceptar la ineficiencia de procrastinar. Tomarte tiempo para explorar tu curiosidad te ayudará a tener nuevas ideas y soluciones innovadoras.

Al igual que Buffet, Jeff Bezos nos dice que tener una visión a largo plazo es una de las claves para el éxito. En vez de enfocarnos en qué vamos a cambiar dentro de 10 años, hay que enfocarnos en qué seguirá igual con el paso del tiempo. Si sabes identificar qué factores del mercado se mantendrán, podrás construir una estrategia de negocio exitosa que gira alrededor de ellos:

“El pensamiento a largo plazo impulsa nuestras capacidades existentes y nos permite hacer cosas nuevas que de otro modo no podríamos contemplar”, escribió. Favorece el fracaso y la iteración necesarios para la invención, y nos libera para ser pioneros en espacios inexplorados”. Si buscas la gratificación instantánea -o la elusiva promesa de obtenerla-, lo más probable es que te encuentres con una multitud que va por delante de ti”.

