Guía rápida: lo que necesitas saber para invertir

Invertir puede parecer algo confuso, desconocido y una fuente de ingresos que solo los financieros expertos conocen y dominan. Realizar una inversión puede causar estrés cuando es la primera vez que lo haces, después de todo, siempre hay algo de riesgo. Hoy quiero pedirte que no dejes que esto te detenga. Saber invertir tu dinero y diversificar, puede ser lo que necesitas para alcanzar tu libertad financiera.

Puede que seas nuevo en el mundo de las inversiones o puede que hayas invertido antes con éxito. Cual sea que sea tu razón para estar aquí, estoy seguro de que esta guía para invertir te será de utilidad.

Para fines prácticos, decidí dividirla en tres partes: antes de invertir, durante la inversión y después de invertir. El propósito de esto es compartir contigo algunos tips y recomendaciones para invertir acertadamente.

ANTES DE INVERTIR

¿Cuánto dinero puedo invertir?

Antes de invertir es muy importante que sepas de cuánto dinero dispones para realizar una inversión. Esto no quiere decir que si tienes 50 mil pesos ahorrados en el banco esa es la cantidad con la que puedes invertir. Recuerda que una inversión siempre tiene riesgo, aunque sea mínimo. Por eso, es importante que el dinero que decidas invertir esté dentro de tus capacidades y que no afecte tu situación económica. En pocas palabras, no te endeudes por realizar una inversión. Cuida tus ahorros y destina solo una parte para invertir. Prepara un presupuesto de inversión y apégate a él.

Investigar es una prioridad

Otro punto a considerar es ¿en qué quieres invertir? Para poder definir en qué quieres invertir tu dinero primero hay que realizar una investigación de los mercados que podrían funcionar para ti. Esta parte es muy importante porque necesitas saber cómo funciona ese mercado y qué aspectos son importantes para la fluctuación y prosperidad del sector. Al analizar estas conductas financieras, puedes darte más o menos una idea del rendimiento que tu inversión puede tener y así evitar pérdidas por una inversión fallida.

¡Ojo! El mundo financiero siempre se está moviendo, situaciones políticas o desastres naturales, entre otras cosas, pueden hacer que haya movimientos inesperados, por lo que en el mundo de las inversiones es difícil que haya una garantía del 100% de éxito. Sin embargo, estudiar bien el mercado te ayudará a tomar decisiones mucho más acertadas.

¿Cuáles son tus objetivos?

Es esencial que sepas lo que quieres. Por eso, definir tus metas financieras a corto, largo y mediano plazo te ayudará a tomar la decisión correcta sobre qué tipo de inversión quieres realizar y en qué.

Por ejemplo, puedes tener como objetivo ahorrar para tu jubilación y por otro lado, tal vez quieres invertir en algo que te pueda dar dinero más a corto plazo, como las acciones de la bolsa de valores. En ambos casos esperas tener un retorno de inversión (ROI), sin embargo, en uno los resultados de la inversión son a largo plazo y en el otro a corto plazo. Además de que ahorrar para tu jubilación puede tener menos riesgos que comprar acciones en la bolsa.

Diversifica tus inversiones

Como dicen por ahí: “No pongas todos los huevos en una sola canasta”. Tal vez ya encontraste la estrategia de inversión más adecuada para ti o tal vez tienes algún amigo que ha tenido mucho éxito con una inversión. Si ese es el caso: ¡está muy bien! Solo no te confíes y no pongas todo tu dinero en esa inversión. Aunque puede ser tentador, es importante que inviertas en diferentes mercados. De esta manera, si alguno de ellos empieza a sufrir económicamente, podrás mantenerte a flote con los activos que tienes en otras partes.

DURANTE LA INVERSIÓN

Ya que hiciste tu investigación, definiste tus objetivos, presupuesto e hiciste la inversión, toca monitorear constantemente y poner atención a lo que sucede en el mercado y su entorno. Esto no quiere decir que tengas que vivir estresado cada segundo de tu día por las fluctuaciones que pueda haber.

Yo te recomiendo que te relajes y dejes que la inversión tome su curso. Si crees que hay que retirar el dinero, vender o tomar cualquier otra acción, no tomes la decisión con tus emociones. Antes de hacer cualquier cosa respira, relájate y analiza. Tomar decisiones de inversión tiene que ser algo racional por lo que ver estadísticas del mercado y analizar la situación política y económica, puede darte las respuestas que necesitas.

Otro tip que te puedo dar, sobre todo si estás invirtiendo en cripto o en la bolsa, es que en la app donde estés haciendo la compraventa, definas mínimos y máximos de pérdidas y ganancias. Así cuando baje mucho la acción en la que invertiste o suba mucho el valor de criptomonedas que adquiriste, la app las venderá automáticamente. De esta manera, optimizar tus ganancias y minimizar tus pérdidas.

DESPUÉS DE INVERTIR

Retorno de inversión (ROI)

Cuando haya pasado el plazo de tiempo definido para la inversión y hayas alcanzado tus objetivos, es hora de medir el retorno de inversión. El Return On Investment o ROI, por sus siglas en inglés, es una herramienta para definir cuánto se perdió o se ganó en una inversión. Esta tasa siempre se expresa en porcentajes y calcularla es muy simple, lo único que tienes que hacer es seguir la siguiente fórmula:

[(ingresos – inversión) / inversión ] x 100

Hay que sustraer la cantidad que invertiste de los ingresos que obtuviste para luego dividir ese resultado entre la cantidad que invertiste. Finalmente, multiplicas el resultado por 100 para conocer el porcentaje.

Al saber el ROI de tus inversiones puedes definir cuáles te traen más ganancias que otras y así darle prioridad a las que tengan un mejor ROI. Este indicador también puede ayudarte a darte cuenta si una inversión de verdad valió la pena.

En esta ocasión te presento el ROI como una herramienta para evaluar tu inversión una vez que la hiciste, pero este indicador también puede servirte para hacer predicciones antes de invertir.

Reflexiona y analiza

Por último, ya que tienes los resultados de tu inversión bien definidos, es hora de analizar la inversión y no solo me refiero a los números. Es importante que hagas una reflexión personal: ¿Cómo tomaste las decisiones?, ¿qué deberías tomar en cuenta para la próxima?, ¿qué te hace falta aprender o conocer?, ¿de qué errores puedes aprender?

Anota todas tus respuestas y reflexiones, analiza y define las acciones y puntos que deberías tomar en cuenta para invertir en el futuro.

Estos son tan solo algunos tips y aspectos que considero que son importantes al realizar inversiones; espero que esta guía rápida te haya servido para tener una idea más clara de cómo invertir. Y ahora que conoces los principios básicos ¡puedes comenzar!

Javier Martínez Morodo es un apasionado de las finanzas, las inversiones y la tecnología. Se ha desarrollado en múltiples puestos directivos en las mayores empresas financieras del país considerados unicornios como Bitso y GBM. Es socio fundador de GOAT Capital y se le considera un referente del sector fintech, además de ser un prolífero comunicador en su podcast, blog y redes sociales.

Las opiniones expresadas son solo responsabilidad de sus autores y son completamente independientes de la postura y la línea editorial de Forbes México.

