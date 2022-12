Transacciones oportunistas de la mano de misión, visión y valores de la organización

Por: Sofía Cruz y Ale Fayad

Llegamos a noviembre de este 2022 y los reportes que tenemos sobre la inflación en nuestro país, de acuerdo con el Banco de México a estas fechas, es de 8.41 % y la tasa de interés interbancaria es de 9.25 %. Del mismo modo, seguimos en alerta para los inversionistas en temas de fusiones y transacciones. Las de reservas en liquidez no solo para fondos, sino para las mismas compañías, existen. La expectativa es encontrar corporaciones en situación de estrés para invertir y diversificar su portafolio o robustecer su estrategia de crecimiento con oportunidades de adquisiciones inorgánicas.

Cuando hablamos de estas hay una serie de elementos importantes a revisar más allá de lo financiero, que, si bien es la directriz del porqué invertir, la estrategia de ejecución para llegar a esas métricas financieras es ejecutada por las personas.

No dejemos afuera que al comprar una organización hay consideraciones importantes como la cultura, ¿qué y cómo motivan a las personas? ¿Cómo se toman decisiones y se comunican? Aunque parezcan muy inofensivas estas cuestiones, existe un trasfondo importantísimo a analizar pensando en lo que espero obtener y lo que nos dicen qué hacer con la empresa adquirida.

Sería efímero pensar que tan solo por comunicarle a la organización que ahora serán parte de nuestro grupo corporativo, la gente estará en la misma línea y acatará nuestra misión, visión y valores y que además tendrán la misma cultura organizacional que nosotros. En la realidad, los retos más importantes de una adquisición e integración van en torno a estos puntos.

Ahora, si bien, decidimos comprar, pero no integrar, no es de menor importancia el tema de talento humano, aquí es determinante saber a quién tenemos en el equipo de management, si vamos a darles libertad de tomar decisiones y bajo qué parámetros, ¿cómo vamos a medir su liderazgo? Si bien las métricas financieras existen y se cumplen o no, ese cumplimiento está ejecutado por el equipo que toma la directriz del management, por lo que es importante entender la capacidad y habilidades para poder liderar a la organización y así lograr el éxito.

Estamos esperando en el mercado transacciones oportunistas, donde empresas e inversionistas con capital, puedan verse favorecidos por estas operaciones. Si tenemos un negocio en situación de estrés y vemos que hay alianzas o inversionistas en el mercado dispuestos a apoyarnos para subsistir, es muy importante fijarse en los puntos anteriormente descritos. Para que el dinero genere, las personas tienen que estar alineadas a la misión, visión y valores, así como las métricas de crecimiento y medición para poder ser atractivos para estos grupos de inversores.

Por lo que invitamos a reflexionar lo siguiente: ¿qué tanto nos importa no solo el retorno de inversión que proyectamos financieramente, sino qué tanto nos fijamos en cómo llegar a él?

Sofía Cruz, Principal M&A de Mercer y Ale Fayad, Principal M&A de Mercer

Las opiniones expresadas son sólo responsabilidad de sus autores y son completamente independientes de la postura y la línea editorial de Forbes México.