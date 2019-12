100 Creativos Mexicanos 2019 | Pedro Reyes y Said Dokins, las figuras del arte plástico

Los artistas plásticos mexicanos que han dominado la escena internacional son aquellos que han logrado conformar una narrativa, a través de sus obras.

En esta entrega de los 100 Mexicanos Creativos 2019 ponemos de relieve a personajes de la talla de Pedro Reyes, quien es el autor de la obra Palas por pistolas, en la que, a través de una campaña de donación de armas, el artista se hizo de 1,527 armas de fuego, 40% de ellas de uso exclusivo del ejército. Las armas fueron fundidas y el metal se utilizó para la producción de 1,527 palas.

Otro ejemplo es Said Dokins, quien encontró una manera de plasmar la esencia de las localidades en sus calles: problemas y tendencias, mediante una reinterpretación visual de palabras en grandes murales a partir de una caligrafía que combina estilos de todo el mundo.

Said Dokins (Artista Urbano)

Ha intervenido muros en lugares como Italia, Sudáfrica y Noruega. Su obra implica una caligrafía desarrollada con formas geométricas acentuadas y detrás se encuentra la palabra, el rumor y la problemática de las comunidades actuales.

Daniel Espinosa (Joyero)

“Las tiendas que abrimos en otros países son escaparates que proyectan la marca. Me llena de orgullo que hoy se vea a los creativos nacionales como diseñadores serios y coherentes, con alta creatividad a nivel internacional. Ésa es la verdadera fuerza de una marca mexicana”.

Antonio Contreras (Animador)

“Los mexicanos somos considerados super trabajadores. Todos los que trabajamos en Spider-Man le teníamos un inmenso amor al proyecto; veíamos como algo muy genial el poder trabajar con estos personajes”.

Mariana Castillo Deball (Artista plástica)

Un piso-mapa con estética virreinal fue la pieza central de Mariana en Finding oneself outside, alojada hasta mayo de este año en el New Museum de Nueva York. Con un abanico de técnicas, suele abordar la época de la Colonia en México y culturas como la maya y la azteca. Sus obras han sido vistas en el Georges Pompidou, el Guggenheim de Nueva York, y en diversos recintos de México, Europa y EU.

Gonzalo Lebrija (Artista Visual, fotógrafo y pintor)

En 2010 su obra fue publicada en As times goes by, un monográfico producido en Londres, Inglaterra, que compendiaba su arte fotográfico y plástico, ligado en parte a la captura de sucesos detenidos en el tiempo. La Galeríe Laurent Godin de París, alojó su Caída libre en 2017 y este año se presentó con muestras como Smoke in the night sky (óleos que evocan origami) y The Light Above Us.

Betsabé Romero (Artista Plástica)

“El pasado prehispánico siempre me ha maravillado por lo que vemos y desconocemos. Siento que hay deuda en ese sentido. Uno aprecia el pasado históricamente, pero no estéticamente, y yo creo que hay un desarrollo muy refinado en muchas piezas y ese valor trato de dignificarlo en mi trabajo”.

Brenda Franco (Pintora y artista visual)

Desde su Intenso Deseo (1999) hasta su Introducing Brenda Franco, concluida este noviembre en la Galerie Amart de Viena, Austria, la pintora ha caminado dos décadas que alcanzan México, China e Italia. Ganó una residencia en el Swatch Art Peace Hotel de Shanghai, donde montó su muestra Walking Blind, sintetizando la geometría de trayectos peatonales con tinta sobre papel arroz.

Rafael Lozano-Hemmer (Artista eléctrico)

El premiado documental Megalodemócrata: El arte público de Rafael Lozano-Hemmer, dirigido por Benjamin Duffield, compendia en 93 minutos una década de trabajos y el enorme esfuerzo que conlleva montar las gigantescas y emocionantes obras interactivas de Rafael. Entre ellas destacan Voice Tunnel (2008), Voz Alta (2008) y Sintonizador Fronterizo, que se situó en Mexico y EU en noviembre.

Fritzia Irízar (Artista plástica conceptual)

Su exposición Mazatlanica, que estará abierta hasta enero en el Museo Universitario de Arte Contemporáneo de la UNAM, hace públicos los materiales de la riqueza: oro, perlas, diamantes, vistos literalmente con lupa. Egresada de La Esmeralda, Fritzia se presentó en la Bienal de Venecia en mayo, y ha expuesto en la Cisneros Fontanals Art Foundation en Miami y el Museo Tamayo, entre otros.

Pedro Friedeberg (Artista plástico)

“Un buen artista no piensa nunca en la remuneración; al contrario, a un artista le gusta sufrir por ser pobre, porque es parte de lo bohemio”.

Gabriel Orozco (Artista, escultor, pintos y fotógrafo)

Orozco es el artista mexicano más cotizado en el mercado internacional del arte contemporáneo. Una de sus máximas es generar algo sin esperar nada a cambio. Su obra ha sido expuesta en recintos, como el Museo de Arte Moderno de Nueva York, la Tate Modern de Londres, el Centro Pompidou de París, por mencionar algunos. Actualmente trabaja en el “Proyecto Integral del Bosque de Chapultepec”.

Édgar Delgado (Dibujante y colorista)

Sus paletas y trazos pueden verse en los interiores de las publicaciones de Marvel Comics, pero también en las espectaculares portadas que ha creado. Cofundador de Studio F, llegó al mercado estadounidense como colorista digital del sello Dark Horse, para luego colaborar con DC y Marvel, donde Edgar ha dado color a portadas como el número 1 de Mary Jane, saga lanzada en octubre.

Edmundo Saavedra (Ilustrador)

Monstera deliciosa es la planta por la que Edmundo, ilustrador botánico profesional y miembro del Instituto de Ecología de México, saborea el Premio Margaret Flockton de ilustración científica. Su nuevo galardón le fue concedido por los curadores del Real Jardín Botánico de Sydney, dada la calidad de sus detallados dibujos en tinta. Edmundo ganó también el Premio en 2011 y 2015.

Pedro Reyes (Artista Contemporáneo)

La narrativa artística de Reyes suele caracterizarse por ser ordenada y argumentada. En 2008, el gobierno local de Culiacán pidió al artista que realizara una intervención. Ése fue el comienzo de la obra Palas por pistolas, en la que, a través de una campaña de donación de armas, el artista se hizo de 1,527 armas de fuego, 40% de ellas de uso exclusivo del ejército.

Carla Fernández (Artista Textil)

Busca preservar el saber milenario de la confección textil, a través de su marca, que trabaja directamente con artesanos y se ha convertido en un altavoz de la tradición mexicana en el mundo.